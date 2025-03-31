Аудиторы не засчитали «Барселоне» 100 млн евро в отчёт для Ла Лиги

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вчера, 20:12

В январе текущего года «Барселона» заключила соглашение с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 VIP-мест на новом стадионе сроком до 30 лет.

Ожидалось, что выручка от реализации этих мест позволит клубу привести свои финансы в соответствие с правилом «1 к 1», а также погасить значительную часть долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Сообщалось о потенциальном доходе в размере 100 миллионов евро.

Однако процедура учета доходов от этой сделки, проводимая новой аудиторской компанией Crowe Global, вызвала задержку подачи финансовой отчетности клуба в Ла Лигу за первое полугодие сезона.

Причиной задержки стало то, что Crowe Global пока не одобрила включение средств от продажи VIP-мест в отчетность, поскольку эти средства еще не стали фактическим доходом клуба.

Пока этот вопрос не будет решен, «Барселона» не сможет воспользоваться преимуществом правила «1 к 1», что может осложнить процесс финансового оздоровления клуба и повлиять на летнюю трансферную кампанию, а также на возможность продления контрактов с игроками.