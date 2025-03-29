Российские клубы выплатили агентам более 4 млрд рублей в 2024 году

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вчера, 10:42

Российский футбольный союз опубликовал сведения о сумме вознаграждений, выплаченных футбольным агентам в 2024 году. Данные получены на основании документов финансовой отчётности, направляемых в комиссию футбольными клубами и агентами.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в прошлом году, составила 4 232 131 783,81 рублей, из которых:

1. «Спартак» – 135 241 944 рубля, 10 625 133 евро, 68 965 долларов США

2. «Краснодар» – 554 537 429,72 рублей

3. ЦСКА – 4 675 171,64 евро, 680 000 долларов США

4.«Зенит» – 454 874 999,00 рублей

5. «Динамо» – 383 176 771,08 рубль

6. «Локомотив» – 336 104 970,96 рублей

7. «Рубин» – 1 680 000 евро, 25 000 000 рублей

8. «Ростов» – 159 287 000,00 рублей

9. «Балтика» – 59 393 576,00 рублей

10. «Сочи» – 55 582 049,00 рублей

11. «Оренбург» – 53 335 566,15 рублей

12. «Акрон» – 51 955 133,44 рубля

13. «Крылья Советов» – 44 555 509,73 рублей

14. «Пари Нижний Новгород» – 42 217 516,20 рублей

15. «Торпедо Москва» – 29 895 179,16 рублей

16. «Динамо» Махачкала – 20 114 000,00 рублей

17. «Химки» – 13 456 938,00 рублей

18. «Ахмат» – 7 773 143,00 рубля

19. « СКА -Хабаровск» – 1 800 000,00 рублей

20. «Арсенал» – 1 290 000,00 рублей

21. «Футбол-Хоккей» – 1 000 000,00 рублей

22. «Черноморец» – 1 000 000,00 рублей.

Футболисты выплатили агентам в 2024 году 172 228 011,74 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в прошлом году, составила 4 404 359 795,55 рублей.