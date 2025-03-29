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Российские клубы выплатили агентам более 4 млрд рублей в 2024 году

вчера, 10:42

Российский футбольный союз опубликовал сведения о сумме вознаграждений, выплаченных футбольным агентам в 2024 году. Данные получены на основании документов финансовой отчётности, направляемых в комиссию футбольными клубами и агентами.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в прошлом году, составила 4 232 131 783,81 рублей, из которых:

1. «Спартак» – 135 241 944 рубля, 10 625 133 евро, 68 965 долларов США
2. «Краснодар» – 554 537 429,72 рублей
3. ЦСКА – 4 675 171,64 евро, 680 000 долларов США
4.«Зенит» – 454 874 999,00 рублей
5. «Динамо» – 383 176 771,08 рубль
6. «Локомотив» – 336 104 970,96 рублей
7. «Рубин» – 1 680 000 евро, 25 000 000 рублей
8. «Ростов» – 159 287 000,00 рублей
9. «Балтика» – 59 393 576,00 рублей
10. «Сочи» – 55 582 049,00 рублей
11. «Оренбург» – 53 335 566,15 рублей
12. «Акрон» – 51 955 133,44 рубля
13. «Крылья Советов» – 44 555 509,73 рублей
14. «Пари Нижний Новгород» – 42 217 516,20 рублей
15. «Торпедо Москва» – 29 895 179,16 рублей
16. «Динамо» Махачкала – 20 114 000,00 рублей
17. «Химки» – 13 456 938,00 рублей
18. «Ахмат» – 7 773 143,00 рубля
19. «СКА-Хабаровск» – 1 800 000,00 рублей
20. «Арсенал» – 1 290 000,00 рублей
21. «Футбол-Хоккей» – 1 000 000,00 рублей
22. «Черноморец» – 1 000 000,00 рублей.

Футболисты выплатили агентам в 2024 году 172 228 011,74 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в прошлом году, составила 4 404 359 795,55 рублей.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:24
И не все предложенные агентами прижились в РПЛ.
76tswbp5rke2
76tswbp5rke2
вчера в 13:36
Я не смогу прокоментировать это без мата...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:51
футбол уже давно перестал быть просто спортивной игрой
qr74gc3jv82n
qr74gc3jv82n
вчера в 12:02
Покуда в стране еще много нефти, газа и мошенников, то агентам жить всегда будет вольготно.
82tsk3fgct52
82tsk3fgct52
вчера в 11:56
Спартак не только агентам щедро платит, вокруг него кормится целая армия дармоедов и бездельников, к футболу никакого отношения не имеющая.
cska1948
cska1948 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:55
Это сверхсекретная информация. Иначе все пойдут в футбольные агенты, а работать КТО будет?
Futurista
Futurista
вчера в 11:54
ЦРУ своим агентам меньше платит)...
drug01
drug01
вчера в 11:49
Хочу стать агентом! Подскажите как этого достичь???
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:22
И все на ровном месте
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:19, ред.
Ну у Спартака самый прожорливый беспринципный агент Андреев который беспощадно наживается на непрофессионализме и непонимании что вообще происходит недоменеджеров из Лукойла ещё долго будет обеспечивать Спартаку единоличное лидерство в этом рейтинге, примерно так же долго как Спартак будет принадлежать Лукойлу
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19
Общая сумма вознаграждений - 4 232 131 783,81 рублей - не силён в расчётах , но наверное этого хватило бы на строительство какого ни будь спортивного объекта (спортшколы, спорткомплекса, стадиона ). А если вдруг не хватит , то в следующим году эта статья расходов будет примерно такой же . Или , чем это не источник финансирования какой либо долгосрочной (допустим детской) спортивной программы.
vfxbjff7pg2p
vfxbjff7pg2p
вчера в 10:55
Эти посреднические сделки приносят хорошую прибыль
Гость
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