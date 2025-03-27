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Клубы РПЛ потратили зимой на трансферы более 85 млн евро

вчера, 18:34

Клубы Российской Премьер-Лиги в минувшее зимнее трансферное окно потратили 85 970 000 евро. Об этом говорится в отчёте, опубликованном пресс-службой РПЛ.

Трансферные доходы за этот период составили 78 620 000 евро. В прошлом году команды российского высшего дивизиона потратили зимой на переходы 73 220 000 евро, а доходы составили 8 200 000.

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Все комментарии
100лет
100лет
сегодня в 13:51
Копейки на фоне Европы
Vilar
Vilar
сегодня в 10:29
Деньги на ветер, ни в одном официальном турнире не участвуют, а укрепляются, как перед кубками уефа. Хоть бы один клуб объявил, что вместо покупки аборигенов из Африки и Европы, перечислили деньги на лечение больных детей, вместо сбора по смс по телеку.
Futurista
Futurista
вчера в 23:19
Не густо)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:30
Зенит, как актив Газпрома ни в каком плюсе не может быть в принципе. Газпром уже второй год имеет колоссальный убыток годовой, более 1 трл рублей. А сказать и написать можно все что угодно. А ведь кроме затратна трансферы есть огромные траты на зарплату "хвездам"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Насчет расточительности не в курсе, но то, что саудиты тратят свои деньги, а не государственные (из королевской казны) - это однозначно. А такие огромные суммы из госказны (Газпром, ВТБ, РЖД) на профессиональный футбол не тратятся в мире нигде. Это 100%. И главное. Спартак тратит частные, а не государственные деньги. А Газпром из бюджета
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 22:12
Всего лишь один Хусанов. Всего-то ничего.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:57
Когда узнал о тратах в РПЛ))
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:40
Ну по сути, ежели не ошибаюсь, 33 мульта от "Зенита" за Энрике, при том что "Зенит" в плюсе. И Клаудиньо лихо арабам втюхали, и Артура условно по бартеру, и Изидора, а ежели учитывать что по этому же бартеру летом Вендел отправится, то "Зенит" в очень даже хорошем плюсе, как минимум на бумаге. Ну и "Спартак" решил мошной тряхнуть.Убери трансфер Энрике и трансферы "Спартака", то можно сказать, что почти и не тратились наши клубы по нынешним ценам на кудесников мяча. Все относительно скромно, чинно, благородно, как на мой сугубо субъективный взгляд.
drug01
drug01
вчера в 20:15
Деньги ушли а супер игроки не пришли!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:09
Предложение насчет лимита дельное, но его никогда не примут. Причина? Большинство клубов РПЛ бюджетные. А все оплаты из бюджета в РФ уже давно сопровождаются откатами. Величина откатов10-30% от суммы платежа. Чиновники никогда в жизни не откажутся от такого пирога, вцепившись в него зубами. По хорошему надо и лимит ужесточать (не более 3 на поле) и бюджетное финансирование убирать из профессионального футбола. Профессионал должен зарабатывать, или менять профессию.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:09
это который год подряд клубы РПЛ завершают зиму\лето с отрицательным балансом ))) по моему, почти всегда.
наверно, после саудовской лиги РПЛ одна из самых расточительных лиг планеты.
и да, обратите внимание на баланс.
интересно, как изменится картина, когда УЕФА снимет бан? ))))
под гонку топ-3 все пойдут на безумные траты. вот что будет.
112910415
112910415
вчера в 19:18
Офелия гибла и пела ...
Брулин
Брулин
вчера в 19:08
ничего страшного, половина этой суммы ещё с прошлого года от продажи Малкома осталась...
shlomo
shlomo
вчера в 19:05
Деньги на ветер... раньше хоть приличных игроков покупали и они зажигали в РПЛ.
rmjkxq2wngth
rmjkxq2wngth
вчера в 18:57
Скупают всякий ширпотреб по всему миру, потом платят им фантастические зарплаты, а футбол унылый и скучный.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:53, ред.
Пора перестать проводить расчёты в валюте, хватит дразнить простых людей. Кстати, судя по всему, для осуществления трансферов используются какие-то сложные схемы, позволяющие обходить санкции против России. Я думаю, что это влечёт дополнительные расходы. Таким образом серая схема превращается в темно серую. Может пришла пора обратить внимание на российский рынок? Для этого нужно ввести лимит на иностранных игроков.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:52, ред.
Ну около 19 млн из них не на футбольные цели были потрачены, а если убрать это трансфер Гарсии то получается всего 66 лямов где то, даже одни Крылья Советов дороже стоят наверное. И если бы Лукойл так не лоханулись можно было бы сказать что мы в плюс вышли, а это было бы достижением. Теперь понятно, Лукойл решил всю малину обгадить, вот зачем этот трансфер нужен был оказывается, чтобы РПЛ в плюс не вышла
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:39
Но мы почему то "искромётный" футбол не наблюдаем...)
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