Клубы РПЛ потратили зимой на трансферы более 85 млн евро

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вчера, 18:34

Клубы Российской Премьер-Лиги в минувшее зимнее трансферное окно потратили 85 970 000 евро. Об этом говорится в отчёте, опубликованном пресс-службой РПЛ .

Трансферные доходы за этот период составили 78 620 000 евро. В прошлом году команды российского высшего дивизиона потратили зимой на переходы 73 220 000 евро, а доходы составили 8 200 000.