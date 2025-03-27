Клубы РПЛ потратили зимой на трансферы более 85 млн евро

Клубы Российской Премьер-Лиги в минувшее зимнее трансферное окно потратили 85 970 000 евро. Об этом говорится в отчёте, опубликованном пресс-службой РПЛ.
Трансферные доходы за этот период составили 78 620 000 евро. В прошлом году команды российского высшего дивизиона потратили зимой на переходы 73 220 000 евро, а доходы составили 8 200 000.
наверно, после саудовской лиги РПЛ одна из самых расточительных лиг планеты.
и да, обратите внимание на баланс.
интересно, как изменится картина, когда УЕФА снимет бан? ))))
под гонку топ-3 все пойдут на безумные траты. вот что будет.
наверно, после саудовской лиги РПЛ одна из самых расточительных лиг планеты.
и да, обратите внимание на баланс.
интересно, как изменится картина, когда УЕФА снимет бан? ))))
под гонку топ-3 все пойдут на безумные траты. вот что будет.