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сегодня, 19:18

Рэтклифф взял клуб в заложники.

Миллиардер добивает «Манчестер Юнайтед»

Клуб достался человеку, который оставляет гнетущее впечатление. Сэр Джим Рэтклифф немолодой мужчина. Он часто противоречит собственным заявлениям. Босс «Манчестер Юнайтед» сообщил, что снесет «Олд Траффорд» и построит стадион на 100 тысяч зрителей на месте старой арены с протекающей крышей. А рядом Рэтклифф заявил, что к Рождеству у «Манчестер Юнайтед» закончатся деньги. Проще говоря, «гении» управления довели клуб до ручки.

Но разве грамотно вкладывать целых 2 миллиарда кредитных фунтов в инфраструктуру, если высок риск снова не сыграть в Лиге чемпионов? Когда говорят о сокращении расходов, причем странном и глупом, неразумно брать кредиты. Особенно с учетом, что семья Глейзеров принципиально не вкладывает в «Манчестер Юнайтед» свои деньги. Даже клуб они купили на кредитные средства, которые потом успешно выдоили за счет фанатской базы команды.

Почему проект именно на 2 миллиарда фунтов? Стадион «Тоттенхэма» стоит вдвое дешевле. А он в Лондоне, где строительство дороже, чем в Манчестере. Похоже на историю жизни не самого умного человека в кредит. Одалживает снова, чтобы закрыть старые обязательства, но не меняет образ жизни и не сокращает ненужные расходы. Решение Рэтклиффа не кормить персонал МЮ и выгнать часть работников не поможет клубу сэкономить сотни миллионов фунтов.

Всё подсчитали. Сэкономят около 10 миллионов фунтов. Их сразу отдадут новому слабому футболисту. «Манчестер Юнайтед» издевается над фанатами. Работники клуба часто болеют за команду. Поведение Рэтклиффа напоминает обращение с армейскими ветеранами в США , где сидят основные владельцы МЮ Глейзеры. Сокращение помощи, когда миллиардеры купаются в деньгах, вызывает вопросы. В МЮ не тронули бесполезных игроков, бьют по слабым.

Фанаты мыслят намного яснее руководства

Экономика – наука. Она не работает по прихоти богатых чудаков. Джим Рэтклифф заявил, что бывший руководитель МЮ Эдвард Вудворд был некомпетентным не только в футболе, но даже в бизнесе. Не руководствовался принципами менеджмента. Здесь согласимся с Рэтклиффом. Но кто держал Вудворда в клубе восемь с половиной лет? Семья Глейзеров. С годами они только расширили влияние Вудворда на «Манчестер Юнайтед». А теперь выгнали Эшуорта.

Рэтклифф сам пригласил признанного профессионала в клуб и сам его выгнал через пять месяцев. Дэн найдет работу за секунду, а Вудворд с 2021 года не может убедить никого в большом футболе, что ему нужно доверить миллиарды фунтов. Теперь у Рэтклиффа появилась идея отправить МЮ на Марк, построив стадион. Но подсчетов нет, оценки рисков нет. Есть популизм и резкие решения. Даже поклонники клуба в своем заявлении звучат мудрее и взрослее.

Страшно, когда болельщики мыслят намного логичнее за людей, принимающих ключевые решения в клубе. Заявление, что новый стадион принесет экономике Англии 7.3 миллиарда фунтов – чистой воды популизм. С таким успехом могли написать о 20 миллиардах фунтов. Также непонятно, почему нужно целых 2 миллиарда. «Камп Ноу» перестраивают сейчас за 1.25 миллиардов фунтов за проект. «Сантьяго Бернабеу» реконструировали за 1.4 миллиарда в фунтах.

Разница существенная, за 600-750 млн евро можно собрать чемпионский состав. Причем заявление, что работы закончат до 2030 года, вызывает сомнения у опытных строителей. Снос стадиона занимает время. «Манчестер Юнайтед» потеряет деньги, пока будет играть на чужой арене. Похоже, речь о стадионе «Манчестер Сити». Когда Рэтклифф жалуется, что казна клуба пустая, а потом заявляет о таких расходах, то рискует клубом без расчетов и аргументов.

Великому клубу нужны мудрые владельцы

Существует только один вариант, при котором МЮ не добьют. Глейзеры согласятся продать свои акции новому инвестору. А другой большой босс поставит скрягу Рэтклиффа на место. Вероятность счастливой развязки стремится к нулю. И высок риск просчитаться. Никто не хочет покупать команду без денег и серьезных кубков, вкладывать в неё миллиарды, а в ответ получить несколько лет мучений. «Манчестер Юнайтед» не перспективный лот среди клубов.

Щедрых шейхов, которые не вредят клубу, в мире большой игры на всех не хватит. Также непонятно, сколько ещё телевизионный контракт будет преимуществом команд АПЛ . Зрители всегда могут потерять интерес, если парочка главных звезд АПЛ последуют примеру Кейна. Будут ли новые таланты рваться в Англию? Есть сомнения. Вирц может выбрать «Баварию», где уже есть Мусиала. Беллингем отправился в Мадрид. Холанд не исключает переезд в Испанию.

Мбаппе уже в «Реале». Желание «Челси» заполучить Винисиуса не спасет АПЛ , как все последние сделки МЮ не превратили эту команду в претендента на чемпионство. Аморим говорит о главном внутреннем трофее как о цели, но пока «красные дьяволы» далеко от первого места. А сэр Джим Рэтклифф, которого хитрые Глейзеры сделали громоотводом, может наделать глупостей. Он прав, что «Олд Траффорд» рассыпается, а бывшие боссы умножили долги.

Но в сильном клубе реорганизацию начинают со спортивного директора. Он может удачно скинуть балласт – чистка состава впереди, а также удачно подписать будущих лидеров. Потратив 2 миллиарда фунтов до 2030 года, «Манчестер Юнайтед» может стать новым «Тоттенхэмом». Забудут о серьезных трофеях. Получат современную арену. Но из-за диких цен на билеты на стадионе будут миллионеры со всего мира, а местные жители останутся за бортом.