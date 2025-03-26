Владельцы ПСЖ могут купить «Малагу»

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вчера, 23:50

Компания Qatar Sports Investments, мажоритарный акционер «Пари Сен-Жермен», может приобрести «Малагу», выступающую в испанской Сегунде.

Обе стороны ведут переговоры по сделке, стоимость которой оценивается в 100 миллионов евро. Участники рассчитывают на то, что она будет оформлена быстро.

Испанский клуб в настоящее время принадлежит сети отелей и недвижимости Bluebay (49%) и катарскому бизнесмену Абдулле аль-Тани, однако сейчас находится под внешним управлением.

QSI интересуется Малагой по нескольким причинам, в частности потому, что город станет одним из хозяев чемпионата мира по футболу 2030 года после проекта модернизации и реконструкции стадиона. Также шестой по величине город Испании представляет собой важный рынок.

Последний крупный успех «Малаги» датируется 2013-м годом, когда команда уступила в четвертьфинале Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» (0:0, 2:3).

Если сделка состоится, этот клуб будет единственным, принадлежащим QSI на 100%.