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Владельцы ПСЖ могут купить «Малагу»

вчера, 23:50

Компания Qatar Sports Investments, мажоритарный акционер «Пари Сен-Жермен», может приобрести «Малагу», выступающую в испанской Сегунде.

Обе стороны ведут переговоры по сделке, стоимость которой оценивается в 100 миллионов евро. Участники рассчитывают на то, что она будет оформлена быстро.

Испанский клуб в настоящее время принадлежит сети отелей и недвижимости Bluebay (49%) и катарскому бизнесмену Абдулле аль-Тани, однако сейчас находится под внешним управлением.

QSI интересуется Малагой по нескольким причинам, в частности потому, что город станет одним из хозяев чемпионата мира по футболу 2030 года после проекта модернизации и реконструкции стадиона. Также шестой по величине город Испании представляет собой важный рынок.

Последний крупный успех «Малаги» датируется 2013-м годом, когда команда уступила в четвертьфинале Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» (0:0, 2:3).

Если сделка состоится, этот клуб будет единственным, принадлежащим QSI на 100%.

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Малага  ПСЖ
Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:59
они это сделают легко !
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:36
Было бы здорово. У Малаги еще и академия хорошая (была), могут сделать из клуба если не топ, то крепкий середняк ЛаЛиги точно. Еще бы на Депортиво, Сарагосу внимание обратили бы
6n4kuh4akrpt
6n4kuh4akrpt
сегодня в 04:55
Они могут купить её вместе с городом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:30
В принципе для них эта сумма ерунда
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:58
Владельцы ПСЖ при желании могут позволить себе купить всю Сегунду...)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:16
100 млн. копейки для арабов. Шестой по величине город в Испании? И превратится он городом арабов, если они там свой бизнес собираются развивать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:16
Деньги есть,почему бы и не купить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10
Они могут купить не только Малагу ☝️😉
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