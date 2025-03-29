Неймар хотел бы вернуть Тите в сборную Бразилии

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вчера, 20:03

По данным источника, вопрос о возвращении на пост главного тренера сборной Бразилии обсуждался в закрытой переписке лидеров команды на следующий день после поражения от Аргентины (1:4).

Один из инициаторов этой идеи — нападающий «Сантоса» и бразильской сборной , неоднократно публично заявлявший о том, что считает Тите лучшим тренером в своей карьере.

Предполагается, что позиция Неймара может быть связана с напряженными отношениями с главным тренером саудовского клуба «Аль-Хиляль» , который рассматривается президентом CBF Эдналдо Родригесом как один из вариантов.

Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии в декабре 2022 года после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.