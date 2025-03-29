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Неймар хотел бы вернуть Тите в сборную Бразилии

вчера, 20:03

По данным источника, вопрос о возвращении Тите на пост главного тренера сборной Бразилии обсуждался в закрытой переписке лидеров команды на следующий день после поражения от Аргентины (1:4).

Один из инициаторов этой идеи — нападающий «Сантоса» и бразильской сборной Неймар, неоднократно публично заявлявший о том, что считает Тите лучшим тренером в своей карьере.

Предполагается, что позиция Неймара может быть связана с напряженными отношениями с главным тренером саудовского клуба «Аль-Хиляль» Жорже Жезушем, который рассматривается президентом CBF Эдналдо Родригесом как один из вариантов.

Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии в декабре 2022 года после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.

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Все комментарии
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:39
...так пускай сам рулит, как от игрока всё равно пользы никакой, зато
кругом знакомые, популярность(как Он сам считает), слава, почёт!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:27
Почему Неймар ведёт себя, как однозначный лидер команды. По игре он никогда лидером не был. Его стиль это эффектные финты в центре поля, унижающие соперника. Никакой пользы команде они не приносили. Сборной Бразилии нужен только такой тренер, который сможет указать на дверь Неймару и ещё нескольким игрокам.
shlomo
shlomo
вчера в 20:22
Немаренку самому бы в сборную попасть....
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:20
По ходу там Неймар решает)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:10
Почему мнение этого человека транслируют?
7mzry52stxwv
7mzry52stxwv
вчера в 20:08
Этого хочет не только Неймар.
Гость
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