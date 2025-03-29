Неймар хотел бы вернуть Тите в сборную Бразилии

По данным источника, вопрос о возвращении Тите на пост главного тренера сборной Бразилии обсуждался в закрытой переписке лидеров команды на следующий день после поражения от Аргентины (1:4).
Один из инициаторов этой идеи — нападающий «Сантоса» и бразильской сборной Неймар, неоднократно публично заявлявший о том, что считает Тите лучшим тренером в своей карьере.
Предполагается, что позиция Неймара может быть связана с напряженными отношениями с главным тренером саудовского клуба «Аль-Хиляль» Жорже Жезушем, который рассматривается президентом CBF Эдналдо Родригесом как один из вариантов.
Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии в декабре 2022 года после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.