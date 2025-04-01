Российский владелец «Ботева» продаёт часть своих акций в клубе

Владелец болгарского «Ботева» из Пловдива, российский бизнесмен Антон Зингаревич выступил с заявлением, в котором сообщил о решении расстаться с частью акций клуба.
Вы все знаете о введённых государством ограничениях, которые нанесли ущерб моему имиджу в обществе, заклеймили меня как «угрозу национальной безопасности» и лишили права посещать Болгарию сроком на 10 лет. Несмотря на многочисленные усилия, приложенные как мною, так и руководством ПФК «Ботев», вот уже почти полгода никто из нас не получил внятного ответа о конкретных причинах, приведших к такому абсурдному решению. Я нахожу этот факт крайне тревожным. Лёгкость, с которой такие решения принимаются в Болгарии против иностранного инвестора, без возможности какой-либо защиты из-за отсутствия конкретных обвинений, фактически означает, что мои инвестиции в клуб не защищены.
Я не сомневаюсь, что произошедшее было частью процесса, направленного на то, чтобы вывести меня из администрации. Все вы хорошо помните, что ограничения в отношении меня начались, когда «Ботев» начал пожинать плоды своего труда, выиграв Кубок Болгарии и включившись в борьбу за призовые места в чемпионате. Внимательно наблюдая за постоянно растущими атаками в СМИ с ноября, посредством распространения откровенной лжи и инсинуаций в некоторых СМИ, сегодня я полностью убедился в своих утверждениях.
Несмотря на неудачное начало 2025 года и огромный негатив, который я лично воспринял как мажоритарный владелец клуба, я сделал всё необходимое, чтобы сохранить лицензию на следующий соревновательный год, продолжая поддерживать баланс клуба, но я больше не намерен увеличивать свои инвестиции в этой неопределённой среде. Понимая, что невозможно предвидеть, что ещё можно придумать против меня и моего желания развивать «Ботев Пловдив», пока идёт возможное дальнейшее расследование, объявленное председателем ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности — прим.ред.), с неясными сроками, я принял следующее решение:
Желая изменить модель управления ПФК «Ботев» и чётко понимая, что, когда футбольным учреждением подобного масштаба в Болгарии руководит только один человек, его легко можно атаковать и саботировать, я решил искать партнёров среди вас, сторонников «Ботев Пловдив», чтобы вместе мы могли продолжать бороться за его лучшее будущее.
Мечтой каждого футбольного клуба и поддерживающего его сообщества является достижение финансовой независимости, напрямую связанной с участием болельщиков в его развитии. Такая модель управления станет хорошим примером, доказывающим, что возможен симбиоз бизнеса – крупного, среднего и малого, а также участие каждого отдельного болельщика, и это создаст дополнительное доверие, что является важнейшим условием успешного и надёжного роста данного клуба с течением времени.
По этой причине я принял решение расстаться с 30% акций ПФК «Ботев», предоставив каждому из вас возможность участвовать в его будущем. Клуб всегда следует своей чётко сформулированной стратегии развития, конечная цель которой – достичь точки, когда он сможет стать самоокупаемым. За последние четыре года была проделана огромная работа, благодаря которой ПФК «Ботев» был адекватно реструктуризирован и оптимизирован, также улучшены его финансовые показатели. Я считаю, что сейчас самое подходящее время для «Ботев Пловдив» перейти на новый уровень, когда его будущее будет зависеть не от одного человека, а от всего сообщества.
На сегодняшний день, благодаря сложившейся концепции привлечения и продажи футболистов, ПФК «Ботев» покрывает свои немалые расходы, развивая клуб по всем направлениям, а также поддерживая общую спортивную инфраструктуру, которую он использует.
И последнее, но не менее важное: важно подчеркнуть, что наш клуб работает полностью прозрачно, и каждый доход или расход виден всем учреждениям страны.
Согласно разработанной нами бизнес-модели и концепции развития «Ботев Пловдив» в ближайшие годы, инвестиции, необходимые для достижения следующей цели, составляют 10 миллионов евро. В течение следующих 18 месяцев ПФК «Ботев» достигнет полной финансовой независимости, первоначально продав часть своих акций местному сообществу. Следующим шагом является продажа дополнительного пакета акций иностранным инвесторам, благодаря чему «Ботев Пловдив» выйдет на совершенно другой уровень своего развития. Всё остальное – вопрос эффективности административного и спортивно-технического руководства клуба.