Российский владелец «Ботева» продаёт часть своих акций в клубе

Владелец болгарского «Ботева» из Пловдива, российский бизнесмен Антон Зингаревич выступил с заявлением, в котором сообщил о решении расстаться с частью акций клуба.

Вы все знаете о введённых государством ограничениях, которые нанесли ущерб моему имиджу в обществе, заклеймили меня как «угрозу национальной безопасности» и лишили права посещать Болгарию сроком на 10 лет. Несмотря на многочисленные усилия, приложенные как мною, так и руководством ПФК «Ботев», вот уже почти полгода никто из нас не получил внятного ответа о конкретных причинах, приведших к такому абсурдному решению. Я нахожу этот факт крайне тревожным. Лёгкость, с которой такие решения принимаются в Болгарии против иностранного инвестора, без возможности какой-либо защиты из-за отсутствия конкретных обвинений, фактически означает, что мои инвестиции в клуб не защищены.

Я не сомневаюсь, что произошедшее было частью процесса, направленного на то, чтобы вывести меня из администрации. Все вы хорошо помните, что ограничения в отношении меня начались, когда «Ботев» начал пожинать плоды своего труда, выиграв Кубок Болгарии и включившись в борьбу за призовые места в чемпионате. Внимательно наблюдая за постоянно растущими атаками в СМИ с ноября, посредством распространения откровенной лжи и инсинуаций в некоторых СМИ , сегодня я полностью убедился в своих утверждениях.

Несмотря на неудачное начало 2025 года и огромный негатив, который я лично воспринял как мажоритарный владелец клуба, я сделал всё необходимое, чтобы сохранить лицензию на следующий соревновательный год, продолжая поддерживать баланс клуба, но я больше не намерен увеличивать свои инвестиции в этой неопределённой среде. Понимая, что невозможно предвидеть, что ещё можно придумать против меня и моего желания развивать «Ботев Пловдив», пока идёт возможное дальнейшее расследование, объявленное председателем ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности — прим.ред.), с неясными сроками, я принял следующее решение:

Желая изменить модель управления ПФК «Ботев» и чётко понимая, что, когда футбольным учреждением подобного масштаба в Болгарии руководит только один человек, его легко можно атаковать и саботировать, я решил искать партнёров среди вас, сторонников «Ботев Пловдив», чтобы вместе мы могли продолжать бороться за его лучшее будущее.

Мечтой каждого футбольного клуба и поддерживающего его сообщества является достижение финансовой независимости, напрямую связанной с участием болельщиков в его развитии. Такая модель управления станет хорошим примером, доказывающим, что возможен симбиоз бизнеса – крупного, среднего и малого, а также участие каждого отдельного болельщика, и это создаст дополнительное доверие, что является важнейшим условием успешного и надёжного роста данного клуба с течением времени.

По этой причине я принял решение расстаться с 30% акций ПФК «Ботев», предоставив каждому из вас возможность участвовать в его будущем. Клуб всегда следует своей чётко сформулированной стратегии развития, конечная цель которой – достичь точки, когда он сможет стать самоокупаемым. За последние четыре года была проделана огромная работа, благодаря которой ПФК «Ботев» был адекватно реструктуризирован и оптимизирован, также улучшены его финансовые показатели. Я считаю, что сейчас самое подходящее время для «Ботев Пловдив» перейти на новый уровень, когда его будущее будет зависеть не от одного человека, а от всего сообщества.

На сегодняшний день, благодаря сложившейся концепции привлечения и продажи футболистов, ПФК «Ботев» покрывает свои немалые расходы, развивая клуб по всем направлениям, а также поддерживая общую спортивную инфраструктуру, которую он использует.

И последнее, но не менее важное: важно подчеркнуть, что наш клуб работает полностью прозрачно, и каждый доход или расход виден всем учреждениям страны.