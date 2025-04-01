Игрокам «Химок» выплатили премиальные за победу над «Пари НН»

Футболистам «Химок» выплатили премиальные за победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Брехов.
Эта информация соответствует действительности. Футболисты получили премиальные после матча. Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять. Есть определённые сложности, но в любом случае обязательства будут выполняться.
- "Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять."
Заявил ГД Химок с очень такой говорящий фамилией - Брехов...)))
- "Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять."
Заявил ГД Химок с очень такой говорящий фамилией - Брехов...)))