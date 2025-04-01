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Игрокам «Химок» выплатили премиальные за победу над «Пари НН»

вчера, 14:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Футболистам «Химок» выплатили премиальные за победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Брехов.

Эта информация соответствует действительности. Футболисты получили премиальные после матча. Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять. Есть определённые сложности, но в любом случае обязательства будут выполняться.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:13
А жизнь то налаживается!)))
112910415
112910415
вчера в 17:19
плохо дело
если про каждые выплаченные премиальные приходится отдельно сообщать ...
adekvat
adekvat
вчера в 16:43
С зарплатой проблемы, а премиальные находятся.
протон
протон
вчера в 15:06
Как ни крути, а деньги - лучший мотиватор
Сп62
Сп62
вчера в 15:06
Пари НН обыграли за премиальные. А что будет, когда отдадут зарплату.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:04
Сразу возникают некие сомнения :
- "Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять."
Заявил ГД Химок с очень такой говорящий фамилией - Брехов...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:02
О, ну это мощно, это щас Химки и в чемпионскую гонку так смогут запрыгнуть на премиальных
6gkt2e3m72fr
6gkt2e3m72fr
вчера в 14:54
В борьбе за выживание можно понять стимул в премиальных
Гость
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