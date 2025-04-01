Игрокам «Химок» выплатили премиальные за победу над «Пари НН»

Футболистам «Химок» выплатили премиальные за победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ . Об этом рассказал генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Брехов.

Эта информация соответствует действительности. Футболисты получили премиальные после матча. Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять. Есть определённые сложности, но в любом случае обязательства будут выполняться.