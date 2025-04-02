Сегодня Анчелотти предстанет перед судом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прибыл в провинциальный суд Мадрида, где стартует рассмотрение дела о неуплате налогов. Итальянец заверил, что не планирует договариваться со стороной обвинения. Прокуратура требует для Анчелотти четыре года и девять месяцев лишения свободы.
Обвинение считает, что 65-летний специалист в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила 1 миллион 62 тысячи евро.
Ранее сообщалось, что в «Реале» начали поиски нового главного тренера.
Суд: "Понятно. Свободен."
Суд: "Понятно. Свободен."