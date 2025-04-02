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Сегодня Анчелотти предстанет перед судом

вчера, 13:29

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прибыл в провинциальный суд Мадрида, где стартует рассмотрение дела о неуплате налогов. Итальянец заверил, что не планирует договариваться со стороной обвинения. Прокуратура требует для Анчелотти четыре года и девять месяцев лишения свободы.

Обвинение считает, что 65-летний специалист в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила 1 миллион 62 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что в «Реале» начали поиски нового главного тренера.

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Все комментарии
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:48
....точно!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:52
Перес хочет, чтобы Анчелотти ушел сам, чем уволить его и сам даёт сведения о налогах в прокуратуру)))))))))))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:56, ред.
О как, а разговоры то, про любовь к Бразилии и все дела, а на деле афера простая ,ну и правильно, куда то же придётся бежать от испанского правосудия если что, а тут пути отхода уже есть
Vilar
Vilar
вчера в 14:25
Суд: "Сеньор Карло, вы уклонялись от уплаты налогов?" Карло: "Нет!"
Суд: "Понятно. Свободен."
Брулин
Брулин
вчера в 14:24
Если это первое такое правонарушение у Анчелотти в Испании, то никто его в тюрьму не посадит. За первое дают условный срок и после 1-2 лет снимают судимость.
112910415
112910415
вчера в 13:59
достойно приняв наказание, нарушитель может исправиться !
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:52
Дон Карло выйдет из суда чистеньким)
протон
протон
вчера в 13:49
Испанская налоговая главный страх все футболистов и тренеров
Koba8888
Koba8888 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:40
Интересен или не интересен, это не важно. В интересах Переса защищать своих, чтобы будущие свои видели, что о них всегда заботятся.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:36, ред.
Если всемогущий Перес не вмешается "разрулить" ситуацию (что ему по силам), значит Анчелотти как тренер ему дальше не интересен.
fa8z4kk4ebu6
fa8z4kk4ebu6
вчера в 13:33
Таких не садят, он вне закона.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31
А Карло не почём - он в авторитете...)))
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