Сегодня Анчелотти предстанет перед судом

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вчера, 13:29

Главный тренер «Реала» прибыл в провинциальный суд Мадрида, где стартует рассмотрение дела о неуплате налогов. Итальянец заверил, что не планирует договариваться со стороной обвинения. Прокуратура требует для Анчелотти четыре года и девять месяцев лишения свободы.

Обвинение считает, что 65-летний специалист в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила 1 миллион 62 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что в «Реале» начали поиски нового главного тренера.