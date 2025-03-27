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Стала известна дата слушания дела «Леона», исключённого из Клубного ЧМ

вчера, 19:27

По информации источника, назначена дата слушания дела «Леона».

Мексиканский клуб был исключён из состава участников Клубного чемпионата мира 2025 года из-за нарушения правил владения несколькими командами. «Леон» принадлежит Grupo Pachuca, которая также владеет «Пачукой» — ещё одним участником предстоящего летом турнира. «Леон» ранее выступил с заявлением, сообщив, что будет обжаловать решение Международной федерации футбола.

На 23 апреля было назначено слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) в связи с иском, поданным «Алахуэленсе» из Коста-Рики, который заявил о нарушении Grupo Pachuca правил Клубного ЧМ и потребовал включить себя в соревнование вместо «Пачуки» или «Леона». Слушание пройдёт в Мадриде.

В настоящее время ожидается, что каждая сторона выберет арбитра, и будет назначен судья, который решит, может ли «Леон» участвовать в турнире, или «Алахуэленсе» имеет право на получение места в соревновании.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 20:27, ред.
Думаю если на месте Леона оказался бы более именитый и богатый клуб то вряд ли бы исключили
Гость
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