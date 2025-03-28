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Дани Алвес оправдан судом по делу об изнасиловании

вчера, 15:11

Верховный суд Каталонии оправдал бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса по делу об изнасиловании в связи с недостаточностью доказательств.

Бразилец был арестован 20 января 2023 года по обвинению в сексуализированном насилии над девушкой в ночном клубе. В марте 2024 года суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы с последующим пятилетним испытательным сроком. Защита Алвеса подала апелляцию на это решение, что позволило ему выйти под залог в размере 1 миллиона евро.

Рассматривая дело, Верховный суд Каталонии отменил приговор суда первой инстанции, указав на недостаточность улик для того, чтобы пренебречь принципом презумпции невиновности. Суд отклонил как апелляцию прокуратуры, требовавшей увеличения срока наказания до 9 лет, так и апелляцию потерпевшей стороны, которая настаивала на 12-летнем сроке.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:38
Бог всему судья, не зная правды сложно на чью либо сторону перейти или поддержать...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:08
Когда нибудь эти богатые дураки научатся носить с собой всегда контракты, и с любой которая хочет лечь с ними на постель, пусть ставит подпись, где написано: я шкура, легла с этим мужиком добровольно!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:38
Так а чего, эту шкуру за клевету то можно привлечь? 12 лет она требовала, понимаешь!..
Брулин
Брулин
вчера в 16:04
Дани освобожденный
протон
протон
вчера в 15:51
В целом история мутная, если баба согласилась пойти за мужиком в м.туалет, что она желает там получить? Букет цветов? Сама же с радостью пошла а в итоге решила получить бабла.
А репутацию человеку испортили
Ну серьезно, когда ты богатый и знаменитый, то на тебя любая проходимка может подать в суд, Неймар и Рон не исключение. Тут надо либо пользоваться услугами путан, либо быть крайне разборчивым в связях. А тем более, когда ты женат.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:43
отличные новости, ждем в барсе
Икарус
Икарус
вчера в 15:34
Лучшая новость за последние годы.Рад, что справедливость восторжествовала, но было бы неплохо клеветниц зажать за заведомоложное.
Гость
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