Дани Алвес оправдан судом по делу об изнасиловании

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вчера, 15:11

Верховный суд Каталонии оправдал бывшего футболиста «Барселоны» по делу об изнасиловании в связи с недостаточностью доказательств.

Бразилец был арестован 20 января 2023 года по обвинению в сексуализированном насилии над девушкой в ночном клубе. В марте 2024 года суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы с последующим пятилетним испытательным сроком. Защита Алвеса подала апелляцию на это решение, что позволило ему выйти под залог в размере 1 миллиона евро.

Рассматривая дело, Верховный суд Каталонии отменил приговор суда первой инстанции, указав на недостаточность улик для того, чтобы пренебречь принципом презумпции невиновности. Суд отклонил как апелляцию прокуратуры, требовавшей увеличения срока наказания до 9 лет, так и апелляцию потерпевшей стороны, которая настаивала на 12-летнем сроке.