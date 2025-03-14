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Пике не сдержал эмоций на суде по делу о Суперкубке Испании

вчера, 22:41

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике появился в зале суда Махадаонды по делу о передаче Саудовской Аравии проведения Суперкубка Испании.

Экс-футболисту пришлось ответить на обвинения в коррупции в бизнесе и нечестном управлении. Несколько лет назад его компания «Космос» выступила посредником в сделке между Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Саудовской Аравией о месте проведения турнира.

Отмечается, что процесс длился более двух часов. Пике ответил на вопросы судьи, обвинения и своей защиты. В конце он захотел взять слово по собственной просьбе, в итоге не сдержав эмоций. Он дрожащим голосом заверил, что этот процесс наносит огромный ущерб его репутации и очень сильный вред:

Вы не представляете, какой вред это мне наносит, в другой стране мне бы поставили статую.

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Пике Жерар
Перевод с relevo.com
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:00
В другой стране поставили статую...но есть нюанс)...
Futurista
Futurista
вчера в 23:50, ред.
СтатУя в лучах заката, а вместо *** была лопата)...
Ivan Zloy
Ivan Zloy
вчера в 23:10
Интересно, в какой стране человеку, который чуть ли не половину доходов как посредник положил в карман, поставили бы статую?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:56
Прежде чем говорить, лучше некоторое время подумать, чтобы потом не давать показаний в суде. Однозначно то, что фактическая передача прав на проведение Суперкубка Испании Саудовской Аравии, не обошлась без серьёзных подношений футбольным чиновникам федерации...
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