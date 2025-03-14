Пике не сдержал эмоций на суде по делу о Суперкубке Испании

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вчера, 22:41

Бывший защитник «Барселоны» появился в зале суда Махадаонды по делу о передаче Саудовской Аравии проведения Суперкубка Испании.

Экс-футболисту пришлось ответить на обвинения в коррупции в бизнесе и нечестном управлении. Несколько лет назад его компания «Космос» выступила посредником в сделке между Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Саудовской Аравией о месте проведения турнира.

Отмечается, что процесс длился более двух часов. Пике ответил на вопросы судьи, обвинения и своей защиты. В конце он захотел взять слово по собственной просьбе, в итоге не сдержав эмоций. Он дрожащим голосом заверил, что этот процесс наносит огромный ущерб его репутации и очень сильный вред: