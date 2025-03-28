Анчелотти вызвали в мадридский суд по делу о неуплате налогов

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вчера, 14:08

По данным источника, главного тренера «Реала» 2 апреля ожидает судебное разбирательство в Мадриде по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

В период с 2014 по 2015 год тренер декларировал и оплачивал налоги только со своей заработной платы в клубе, игнорируя доходы из других источников.

Общая сумма неуплаченных налогов составила 1 062 000 евро. В случае признания вины, Анчелотти может быть приговорен к тюремному заключению сроком до четырех лет и девяти месяцев.