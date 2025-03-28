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Анчелотти вызвали в мадридский суд по делу о неуплате налогов

вчера, 14:08

По данным источника, главного тренера «Реала» Карло Анчелотти 2 апреля ожидает судебное разбирательство в Мадриде по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

В период с 2014 по 2015 год тренер декларировал и оплачивал налоги только со своей заработной платы в клубе, игнорируя доходы из других источников.

Общая сумма неуплаченных налогов составила 1 062 000 евро. В случае признания вины, Анчелотти может быть приговорен к тюремному заключению сроком до четырех лет и девяти месяцев.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:16
Помню, как в наш дом стучали ночью налоговики, после 15 лет, предьявили счёт 1600 тенге что ли. Оказывается, когда то давно, когда продавали квартиру в другом городе, какую-то мелочь где-то мы не оплатили, а потом мама дала деньги родственнику, чтобы тот оплатил. Тот естественно не оплатил. И к нам ночью "ворвались трое налоговиков". Я тогда сказал налоговику, чиновники годами не платят миллионы, и ты к ним домой не стучишься, а приперлись к нам ночью из-за мелочи. В итоге дал ему 3 тыс.тенге и сказал, сам заплати налог, мне некогда. Через 2 дня он предоставил оплаченную квитанцию..
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 21:47
Они разве сами оплачивают налоги по своему усмотрению? Работодатель за них отчисляет. Доходы из других источников... Квартиру сдавал? Я бы тоже не платил налог, как и с продажи машины.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:42
Почему беспощадные в Испании? Они везде такие, если найдут следы, то не отпустят.
112910415
112910415
вчера в 18:13
а из тюрьмы командой руководить можно ?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:10
Самые беспощадные налоговые органы в Испании.
Если это серьезно, значит нужен новый тренер Реалу: они доведут Анчи до дурдома
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:59
Не думаю что Папа умышленно на заплатил....
5rjf56fmwf83
5rjf56fmwf83
вчера в 14:17
Испанская налоговая умеет хорошо работать. Особенно в отношении миллионеров.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:11
Видимо Буратино настучал в налоговую на папу...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Карло принимай предложения бразильцев ведь "С Амазонки выдачи нет"...)))
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