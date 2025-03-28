По данным источника, главного тренера «Реала» Карло Анчелотти 2 апреля ожидает судебное разбирательство в Мадриде по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
В период с 2014 по 2015 год тренер декларировал и оплачивал налоги только со своей заработной платы в клубе, игнорируя доходы из других источников.
Общая сумма неуплаченных налогов составила 1 062 000 евро. В случае признания вины, Анчелотти может быть приговорен к тюремному заключению сроком до четырех лет и девяти месяцев.
Если это серьезно, значит нужен новый тренер Реалу: они доведут Анчи до дурдома
Если это серьезно, значит нужен новый тренер Реалу: они доведут Анчи до дурдома