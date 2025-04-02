Прокуратура Каталонии подаст апелляцию на решение суда по Дани Алвесу

Прокуратура Каталонии подаст апелляцию в Верховный суд в связи с оправдательным приговором в отношении бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса по делу об изнасиловании молодой девушки в ночном клубе Барселоны.
Напомним, что ранее Алвес был признан виновным в сексуальном насилии и приговорен к 4,5 годам тюремного заключения. Прокуратура запрашивала девятилетний срок.
Апелляционная инстанция, рассмотрев дело, пришла к выводу о недостаточности доказательств вины Алвеса и отменила предыдущий приговор. Суд подчеркнул, что в данном случае презумпция невиновности имеет приоритетное значение.
Прокуратура обжалует это решение, так как полагает, что оно «нарушает конституционные положения и принципы Уголовного кодекса».
З.Ы. Оправдания типа "была морально подавлена" не канают т.к. есть поддержка в виде семьи и друзей или хотя бы горячие линии, а ещё "моральноподавленные" не требуют бешенные мульты за свою пилотку.
З.Ы. Оправдания типа "была морально подавлена" не канают т.к. есть поддержка в виде семьи и друзей или хотя бы горячие линии, а ещё "моральноподавленные" не требуют бешенные мульты за свою пилотку.