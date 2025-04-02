CAS рассмотрел апелляцию по делу между «Ростовом» и Норманном

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна виновным по делу о расторжении контракта с «Ростовом». Об этом сообщила пресс-служба ростовчан.
Завершено рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле Матиаса Норманна.
31-го марта Спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию.
Суд отклонил апелляции футболиста и ФК «Аль-Раэд» в полном объёме.
Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке.
Сумма там трибуналом присуждена неплохая- €2,9 млн, придётся дурачку платить, ну или завязывать с футболом.
Но может, конечно, и АльРаед за него заплатить, он как раз на вылет стоИт, ему это в самую лузу сейчас..)))
Сумма там трибуналом присуждена неплохая- €2,9 млн, придётся дурачку платить, ну или завязывать с футболом.
Но может, конечно, и АльРаед за него заплатить, он как раз на вылет стоИт, ему это в самую лузу сейчас..)))