CAS рассмотрел апелляцию по делу между «Ростовом» и Норманном

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) признал полузащитника «Аль-Раэда» виновным по делу о расторжении контракта с «Ростовом». Об этом сообщила пресс-служба ростовчан.

Завершено рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле Матиаса Норманна.

31-го марта Спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию.

Суд отклонил апелляции футболиста и ФК «Аль-Раэд» в полном объёме.

Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке.