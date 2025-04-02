Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

CAS рассмотрел апелляцию по делу между «Ростовом» и Норманном

вчера, 15:41

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна виновным по делу о расторжении контракта с «Ростовом». Об этом сообщила пресс-служба ростовчан.

Завершено рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле Матиаса Норманна.

31-го марта Спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию.

Суд отклонил апелляции футболиста и ФК «Аль-Раэд» в полном объёме.

Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Прокуратура Каталонии подаст апелляцию на решение суда по Дани Алвесу
Вчера, 14:14
Сегодня Анчелотти предстанет перед судом
Вчера, 13:29
Дани Алвес оправдан судом по делу об изнасиловании
28 марта
Анчелотти вызвали в мадридский суд по делу о неуплате налогов
28 марта
СлухиСтала известна дата слушания дела «Леона», исключённого из Клубного ЧМ
27 марта
Блаттер и Платини оправданы судом по делу о мошенничестве
25 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:24
итак, правда победила !
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:46
Зимой из Ростова сбежал Саравия. Хотелось бы по нему получить хоть какую-то информацию от руководства клуба
Я не видел инфу что Ростов подал на него в суд
Глебов ушёл в Динамо, а Саравия сбежал и Ростов остался сразу без обоих опорников
баск
баск
вчера в 16:32, ред.
Вот и славно, решение CAS ожидаемое, поскольку трибунал ФИФА рассматривал дело по-существу, а действия Норманна были однозначны и недвусмысленно нарушали регламент переходов.

Сумма там трибуналом присуждена неплохая- €2,9 млн, придётся дурачку платить, ну или завязывать с футболом.
Но может, конечно, и АльРаед за него заплатить, он как раз на вылет стоИт, ему это в самую лузу сейчас..)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:24
Тем временем шли годы...
xrd7uj9qcxaj
xrd7uj9qcxaj
вчера в 16:09
Довольно неожиданно, что принятое решение оказалось справедливым
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 