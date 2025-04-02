«Динамо» пока не получало решения CAS по Норманну

«Динамо» ещё не получило решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу полузащитника Матиаса Норманна, сообщили источнику в пресс‑службе московского клуба.
2 апреля CAS подтвердил ранее вынесенное Футбольным трибуналом Международной федерации футбола (ФИФА) решение по делу о расторжении норвежским футболистом контракта с «Ростовом», суд встал на сторону российского клуба, который должен получить компенсацию.
Мы пока не получали решения CAS по делу Норманна. У нас и «Ростова» два разных дела.
Норманн в сентябре 2022 года перешёл из «Ростова» в московское «Динамо» на правах аренды. В августе 2023‑го стало известно, что игрок покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта.
В августе 2023-го саудовский «Аль‑Раэд» объявил о переходе хавбека. Российские команды не сообщали о расторжении контракта с норвежцем. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу в размере 2,9 миллиона евро. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS.
Из Динамо в СА Норманн сорвался примерно за месяц до истечения срока его аренды, а вот в Ростове он прогулял целый год полновесного контракта, совсем другая история.
Потому ростовчанам он теперь и должен весьма чувствительную сумму..)
Из Динамо в СА Норманн сорвался примерно за месяц до истечения срока его аренды, а вот в Ростове он прогулял целый год полновесного контракта, совсем другая история.
Потому ростовчанам он теперь и должен весьма чувствительную сумму..)