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«Динамо» пока не получало решения CAS по Норманну

вчера, 19:46

«Динамо» ещё не получило решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу полузащитника Матиаса Норманна, сообщили источнику в пресс‑службе московского клуба.

2 апреля CAS подтвердил ранее вынесенное Футбольным трибуналом Международной федерации футбола (ФИФА) решение по делу о расторжении норвежским футболистом контракта с «Ростовом», суд встал на сторону российского клуба, который должен получить компенсацию.

Мы пока не получали решения CAS по делу Норманна. У нас и «Ростова» два разных дела.

Норманн в сентябре 2022 года перешёл из «Ростова» в московское «Динамо» на правах аренды. В августе 2023‑го стало известно, что игрок покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта.

В августе 2023-го саудовский «Аль‑Раэд» объявил о переходе хавбека. Российские команды не сообщали о расторжении контракта с норвежцем. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу в размере 2,9 миллиона евро. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS.

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adekvat
adekvat
вчера в 20:20
Эти норвежцы похлеще бразил, те хоть возвращаются как припугнешь, а этому по барабану все.
баск
баск
вчера в 20:06, ред.
Да у нас там копейки..

Из Динамо в СА Норманн сорвался примерно за месяц до истечения срока его аренды, а вот в Ростове он прогулял целый год полновесного контракта, совсем другая история.
Потому ростовчанам он теперь и должен весьма чувствительную сумму..)
Гость
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