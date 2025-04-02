«Динамо» пока не получало решения CAS по Норманну

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вчера, 19:46

«Динамо» ещё не получило решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по делу полузащитника , сообщили источнику в пресс‑службе московского клуба.

2 апреля CAS подтвердил ранее вынесенное Футбольным трибуналом Международной федерации футбола ( ФИФА ) решение по делу о расторжении норвежским футболистом контракта с «Ростовом», суд встал на сторону российского клуба, который должен получить компенсацию.

Мы пока не получали решения CAS по делу Норманна. У нас и «Ростова» два разных дела.

Норманн в сентябре 2022 года перешёл из «Ростова» в московское «Динамо» на правах аренды. В августе 2023‑го стало известно, что игрок покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта.