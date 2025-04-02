В «Барселоне» отреагировали на намерение Ла Лиги отменить регистрацию Ольмо

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вчера, 16:37

Президент «Барселоны» отреагировал на заявление Ла Лиги о том, что в ходе аудита в финансовой отчётности каталонцев были обнаружены нарушения и лига намерена отменить регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Сегодня вечером мы играем ключевой матч, а Ла Лига утром выпускает это заявление. Странно! Они не могут победить нас на поле, поэтому действуют вне его.

Напомним, сегодня вечером «Барселона» сыграет ответный матч с «Атлетико» в рамках полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась со счётом 4:4.