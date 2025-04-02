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В «Барселоне» отреагировали на намерение Ла Лиги отменить регистрацию Ольмо

вчера, 16:37

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на заявление Ла Лиги о том, что в ходе аудита в финансовой отчётности каталонцев были обнаружены нарушения и лига намерена отменить регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Сегодня вечером мы играем ключевой матч, а Ла Лига утром выпускает это заявление. Странно! Они не могут победить нас на поле, поэтому действуют вне его.

Напомним, сегодня вечером «Барселона» сыграет ответный матч с «Атлетико» в рамках полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась со счётом 4:4.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:35
Барса подала документы по сделке и регистрации Ольмо ещё 27 декабря. Т.е. при старом аудиторе. Ла Лига несколько раз запросила дополнительные документы, которые её же регламентом не предусмотрены. В итоге Барса всё равно успела их подготовить и предоставить до истечения срока. А временный аудитор скорее всего потребовался из-за временного разрыва между окончанием работы старого и нынешнего аудиторов- с одними закончился договор, другие ещё не вышли на работу
Incredulous
Incredulous ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:21
    надо пережить и это,
    и ответить на футбольном поле !
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:19
    Отстаньте уже от Барсы...пусть мухлюет...жалко что ли?)...
    zbhyzed23yqu
    zbhyzed23yqu
    вчера в 17:18
    Лживая информация, подлая пропаганда - все готовы выплеснуть, лишь бы получить результат. А дальше будет еще сложнее! Барса имеет свою школу - результат налицо. Поэтому злопыхатели хотят уничтожить .... Подло все это!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 17:13, ред.
    Да отстаньте от Ольмо, пусть играет. Это же игрок сборной, зачем испанцы своему футболу сами палки в колёса вставляют?
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 17:08
    То есть с самим заевленеем они согласны?? не согласны только со временем его публикации. Наверно надеялись что их махинацию не кто до конца сезона не заметит и не накажут их. Но предется отвечать перед законом!!
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 16:56
    Кажется Лапорта единственный человек который относится к структуре Барселоны, который не думает что виноват Перес)
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 16:49
    Судя по тому, что Лапорта ни слова не сказал о самой причине нарушения, ему по сути и ответить нечего на обвинения. Тем самым признал свою махинацию.
    RM_35
    RM_35
    вчера в 16:49
    а причем тут сегодняшний матч? эти игроки так и так не сыграли бы!! да и никто еще ничего не отменил!!
    Гость
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