В «Велесе» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Кутеповым

Президент «Велеса» Евгений Шиленков высказался относительно возможного продления контракта с защитником Ильёй Кутеповым.

Обычно к концу сезона обговариваем, какие у кого планы. Продление контракта с Кутеповым будет зависеть от результатов сезона для «Велеса» и от планов самого Ильи. В том году мы спокойно порешали всё после окончания сезона. Есть задачи клуба, и это важно в первую очередь для футболиста — будут они выполнены или нет. В длинную никто не загадывает, сейчас неправильно приставать к Илье с разговорами по этому поводу. Договориться сможем в любой момент. В конце концов, вдруг кто-то придёт из РПЛ или Первой лиги, насыпет денег. Такой момент тоже может быть, но сейчас это больше мои фантазии.