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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

В «Велесе» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Кутеповым

вчера, 20:22

Президент «Велеса» Евгений Шиленков высказался относительно возможного продления контракта с защитником Ильёй Кутеповым.

Обычно к концу сезона обговариваем, какие у кого планы. Продление контракта с Кутеповым будет зависеть от результатов сезона для «Велеса» и от планов самого Ильи. В том году мы спокойно порешали всё после окончания сезона. Есть задачи клуба, и это важно в первую очередь для футболиста — будут они выполнены или нет. В длинную никто не загадывает, сейчас неправильно приставать к Илье с разговорами по этому поводу. Договориться сможем в любой момент. В конце концов, вдруг кто-то придёт из РПЛ или Первой лиги, насыпет денег. Такой момент тоже может быть, но сейчас это больше мои фантазии.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
К сожалению за Кутеповым уже никто не придёт и не насыпет... Ни из высшего дивизиона, ни из первого. Его время уже закончилось и закончил его сам Илья. А ведь как хорошо всё начиналось - сначала в Спартаке, а потом и в сборной России. На человека любо-дорого было посмотреть - типичный итальянский защитник, техничный и в меру жёсткий, с отличным видением поля и великолепным первым пасом. А как он выбирал позицию? А потом что-то случилось, появился непонятный апломб и Кутепов, как игрок, закончился. Да, просмотрели парня. Но больше виноват сам Илья. О таких говорят - в прошлом у него было блестящее будущее. Не правильная карьера получилась, не совсем логичная...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
Понаблюдаем, что из этого получится...
Köln
Köln
вчера в 20:44
Ах вот где он играет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:43
Интересная карьера у Ильи... Удачи
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