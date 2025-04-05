Мотта: «Многое мы сделали хорошо, другое я бы, конечно, изменил»

Бывший главный тренер «Ювентуса» в интервью источнику рассказал о своём увольнении из клуба.

О том, почему история с «Ювентусом» закончилась так быстро

Сложно делать анализ, находясь так близко к тому, что произошло. Я, конечно, разочарован, потому что всё пошло не так, как мы надеялись, особенно в Кубке Италии и Лиге чемпионов. Но я не согласен с тем, что говорят о неудаче: нашу работу прекратили, когда мы были в одном очке от четвёртого места в турнирной таблице, что было приоритетной задачей в начале сезона. Когда я с большим энтузиазмом принял эту роль, знал, что это будет трёхлетний проект, основанный на глубокой революции команды, на её радикальном омоложении. Я прекрасно знаю, что в командах уровня «Ювентуса» нужно побеждать. Тем более после многих лет, когда этого не происходило. Проект определённо пошёл не так, как мы хотели или как себе представляли.

Про слова о том, что чувствует доверие, сказанные за несколько дней до увольнения

Публично они выразили свою уверенность и намерение продолжать путь. Важные сигналы, которые в конечном итоге дают спокойствие и стимул продолжать работу. Мы всегда были убеждены, что будем продолжать усердно работать, чтобы завершить сезон на четвёртом месте и пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Но я знаю футбол и знаю, что всё может закончиться так, как случилось, потому что в такой большой команде, как «Ювентус», победа является обязательным условием, и, особенно в последних двух играх, мы не добились хороших результатов, и они вполне закономерно выбрали другой путь.

Многое мы сделали хорошо, многое другое я бы, конечно, изменил. Я всегда анализировал, что пошло не так, но даже после победы всегда думаю, что можно что-то изменить, стратегию игры, замену, выбор, стартовый состав. Дело не в том, что когда ты выигрываешь, всё идеально. Я бы многое сделал снова, а многое — изменил.

В последних двух матчах мы играли плохо, поэтому я бы изменил свой выбор. Никто из тех, кто не высокомерен, не отрицает своих ошибок. Но я не согласен с тем, что всю проделанную работу следует выбросить. Совершенно новая команда, истощённая травмами, была близка к достижению своей цели. Но я принял выбор клуба и надеюсь на лучшее для «Ювентуса».

О слухах про плохие отношения с футболистами

Это то, что меня беспокоит, потому что меня как тренера могут критиковать за мой выбор, и, очевидно, я это принимаю. Но тот, кто говорит, что раздевалка была против меня, — лжец. Такие вещи неприемлемы, это неправда. Никто из тех, с кем я работал за свою карьеру, никогда публично не говорил, что у них со мной проблемы. В «Ювентусе» у меня были прекрасные отношения со всеми моими игроками с профессиональной и человеческой точки зрения. Отношения, основанные на уважении и ясности.

Тогда вполне нормально, что те, кто меньше играет, могут быть менее счастливы. Я также был футболистом, и когда я не играл, я определённо не был счастлив. Но я всегда уважал решения тренера, так было и с игроками «Ювентуса». Я считаю, что продемонстрировал, что те, кто не играет сегодня, могут сделать это позже, в зависимости от их формы и того, как они тренируются. В этот период мне приходилось выслушивать не техническую критику, которую всегда нужно учитывать, а личные нападки.

Я считаю такой способ поведения в тени высокомерным и неприличным, потому что отношения с моими игроками и командой были очень хорошими, и эти ребята всегда отдавали все силы, всегда делали всё, что могли. Иногда мы выигрывали, иногда нет. Оценивать меня как тренера, критиковать мой выбор на поле, игроков, тактику, всё, что связано с футболом, я принимаю и всегда буду принимать. И действительно, это анализ, который помогает нам расти. Однако я не приемлю личных нападок на основе клеветы.