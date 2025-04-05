Стало известно, кто является фаворитом на пост спортдиректора «Милана»

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вчера, 09:23

, вероятнее всего, не будет назначен на пост спортивного директора «Милана». Сделка находится на грани срыва, так как Паратичи отбывает 30-месячную дисквалификацию за искусственное завышение доходов в последние годы своей работы в «Ювентусе». Срок запрета истекает 20 июля, а это значит, что до этого момента он не сможет совершать трансферы ни для «россонери», ни для любого другого клуба.

Основными фаворитами на должность нового спортивного директора «Милана» являются из «Аталанты» и , который сейчас находится в статусе свободного агента. Оба специалиста обладают глубокими знаниями о Серии А и итальянском футболе в целом.