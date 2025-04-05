Стало известно, кто является фаворитом на пост спортдиректора «Милана»

Фабио Паратичи, вероятнее всего, не будет назначен на пост спортивного директора «Милана». Сделка находится на грани срыва, так как Паратичи отбывает 30-месячную дисквалификацию за искусственное завышение доходов в последние годы своей работы в «Ювентусе». Срок запрета истекает 20 июля, а это значит, что до этого момента он не сможет совершать трансферы ни для «россонери», ни для любого другого клуба.
Основными фаворитами на должность нового спортивного директора «Милана» являются Тони Д'Амико из «Аталанты» и Игли Таре, который сейчас находится в статусе свободного агента. Оба специалиста обладают глубокими знаниями о Серии А и итальянском футболе в целом.