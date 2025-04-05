«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном»

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вчера, 16:30

В игре 31-го тура АПЛ «Эвертон» принимал «Арсенал». Счёт в матче на 34-й минуте открыл полузащитник «канониров» (ассистент Рахим Стерлинг). На 49-й минуте хавбек «Эвертона» спас свою команду от поражения, реализовав пенальти.

После данной ничьи «Арсенал» набрал 62 очка и остался на второй позиции в турнирной таблице. «Эвертон», набрав 35 очков, поднялся на четырнадцатую строчку.