«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном»

В игре 31-го тура АПЛ «Эвертон» принимал «Арсенал». Счёт в матче на 34-й минуте открыл полузащитник «канониров» Леандро Троссард (ассистент Рахим Стерлинг). На 49-й минуте хавбек «Эвертона» Илиман Ндиайе спас свою команду от поражения, реализовав пенальти.
После данной ничьи «Арсенал» набрал 62 очка и остался на второй позиции в турнирной таблице. «Эвертон», набрав 35 очков, поднялся на четырнадцатую строчку.
Кто смотрел матч, скажите, каааак можно назначить такой пенальти, который поставили в ворота Арсенала???!! Кааааак???? Вручите уже досрочно Ливерпулю кубок, раз так топите конкурентов!
Кто смотрел матч, скажите, каааак можно назначить такой пенальти, который поставили в ворота Арсенала???!! Кааааак???? Вручите уже досрочно Ливерпулю кубок, раз так топите конкурентов!