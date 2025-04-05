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«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном»

вчера, 16:30
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В игре 31-го тура АПЛ «Эвертон» принимал «Арсенал». Счёт в матче на 34-й минуте открыл полузащитник «канониров» Леандро Троссард (ассистент Рахим Стерлинг). На 49-й минуте хавбек «Эвертона» Илиман Ндиайе спас свою команду от поражения, реализовав пенальти.

После данной ничьи «Арсенал» набрал 62 очка и остался на второй позиции в турнирной таблице. «Эвертон», набрав 35 очков, поднялся на четырнадцатую строчку.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ v36jrkt3au9h (раскрыть)
вчера в 22:29
есть одни не позорники вечно ТРИНАДЦАТЫЕ!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:29
вообще то Арсенал из Лондона,обычно негласно именно столичные клубы тянут за уши. Хотя конечно есть исключения это Зенит,МанСити,Бавария,Барса - не столичные клубы.Но Бавария и Барса это топ клубы,поэтому их тоже слегка будут подталкивать к результату. Ливерпуль не из этой обоймы,что бы его тянули. Сити Челси и Арсенал,скорее более привлекательные клубы для судей. Ну а с Ирисками всем нелегко,Ливерпуль упустил победу в дополнительное время,которое длилось и длилось и никак не заканчивалось,пока Тарковский не забил - тут можно усмотреть что Оливер помогал Арсеналу. А на Энфилде всё тот же Тарковский получил ЖК вместо Красной... Да и тот же Дарвин получил Жёлтую за то,что костолом Пикфорд его чуть не поломал,помним его столкновение с ВВД когда летел вперед шипами в колено.
A.S.A
A.S.A ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 21:22
Да уж, клоуны действительно те еще!
Ошибаются много, но чаще всё же страдает именно Арсенал... последовательности в наказаниях нет! В первом круге, Райса удалили, за то, что он якобы не дал быстро разыграть штрафной игроку Брайтона( хотя тот и не собирался этого делать и вообще нанес удар по движущемуся мячу), а сегодня вот О'Брайен не был удален, имея ж/к не позволил Райе быстро ввести мяч в игру....
В прошлом туре, в Ливерпульском дерби, Тарковский должен был получить к/к за то, что чуть не отправил в больничку МакАлистера,но там даже желтую не дали....
Migelito
Migelito ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:12
Смотрел обзор, пенальти левый. Но по поводу топления Арсенала я не соглашусь, судьи в Англии просто очень низкого уровня. Кстати это беда не только Англии, общий уровень судейства упал. Ливерпуль тоже настрадался от судей, и это уже не первый сезон так
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Как же достали эти клоуны со свистками, которые из тура в тур просто позорят всю лигу своими решениями!!! Я не знаю, что такого сдалал Арсенал и кому перешел дорогу, но в этом сезоне команду просто топят спорными удалениями, назначениями пенальти и всё такое....
Кто смотрел матч, скажите, каааак можно назначить такой пенальти, который поставили в ворота Арсенала???!! Кааааак???? Вручите уже досрочно Ливерпулю кубок, раз так топите конкурентов!
aNOOBis
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:51
Работа Мойеса и пенальти притянутый за уши...
Типа, доброе слово и кольт вместе гораздо убедительнее просто доброго слова
aNOOBis
aNOOBis ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:50
Да, в глубине души они понимают, что борьба позади и Ливерпуль - чемпион. Нет мотивации. Если бы МС имел шансы, они бы не проигрывали Ноттингему, например. Мотивация очень много значит
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:39
Арсенал сделал все чтобы Ливерпуль как можно быстрее получил чемпионский титул!Так наверное можно охарактеризовать будет концовку этого сезона АПЛ
112910415
112910415
вчера в 18:02
Арсенал тяжело разочаровывает
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:32
«На 49-й минуте хавбек «Эвертона» Илиман Ндиайе спас свою команду от поражения»

Так написали, как будто гол был забит на 90+ минутах.
v36jrkt3au9h
v36jrkt3au9h
вчера в 17:09
Вот позорники, будут опять вечно вторыми
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:43
работа Мойеса)) знает и умеет.
ну что, Официально в АПЛ интриги больше нет.
Ливерпуль можно поздравить с чемпионским титулом.
у Арсенала только один путь, биться в Лиге чемпионов.
Bryan
Bryan
вчера в 16:41
В следующем сезоне точно станут чемпионами)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Эвертон хорошо прибавил в игре - это точно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:31
Арсенал какой футбол хочет показать против Реалатскорее вылетят
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