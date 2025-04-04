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Деспотович хочет вернуться в Россию

вчера, 19:41

Нападающий клуба «Борац БЛ» Джордже Деспотович, ранее выступавший за «Рубин» и «Оренбург», сообщил о желании вернуться в Россию.

Главная цель на будущее? У меня осталась только одна — попасть в сборную Сербии. Всех остальных целей достиг, а в сборной еще не играл. А, нет, есть еще одна. Очень хочу летом вернуться в Россию. Предпочел бы РПЛ, но разница с Первой лигой невелика. В ней сложности с тем, что вокруг футбола, — например, много тратишь на дорогу, из-за этого нелегко.

Там меньше платят? Зарплата важна, но для меня — не на первом месте. Что останется после тебя в футболе? Деньги потратишь, но будут ли тебя помнить? За деньгами никогда не бежал.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 23:26
Вопрос: ну, и нахрена ты уезжал, столько интересного пропустил и постарел.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:21
Посмотрим, чем закончится эта история...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:15
Пожелаю ему исполнения его желаний
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
Ну тут скорее , если вернётся - то ФНЛ.
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