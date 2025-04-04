Деспотович хочет вернуться в Россию

Нападающий клуба «Борац БЛ» , ранее выступавший за «Рубин» и «Оренбург», сообщил о желании вернуться в Россию.

Главная цель на будущее? У меня осталась только одна — попасть в сборную Сербии. Всех остальных целей достиг, а в сборной еще не играл. А, нет, есть еще одна. Очень хочу летом вернуться в Россию. Предпочел бы РПЛ , но разница с Первой лигой невелика. В ней сложности с тем, что вокруг футбола, — например, много тратишь на дорогу, из-за этого нелегко.

Там меньше платят? Зарплата важна, но для меня — не на первом месте. Что останется после тебя в футболе? Деньги потратишь, но будут ли тебя помнить? За деньгами никогда не бежал.