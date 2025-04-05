«Динамо» выпустит трек в честь рекорда Овечкина

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что клуб выпустит трек, посвящённый рекорду нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.
«Динамо» выпустит трек на всех цифровых площадках и федеральных радиостанциях.
Трек «Овечкин vibe» записан совместно с музыкальным проектом «Yashin» (исполнители — рок-музыкант и продюсер, солист группы Casual, болельщик «Динамо» Алексей Яшин и Виолетта Дядюра, автор идеи и слов — шеф-редактор «Динамо ТВ» Илья Шелогуров).
Песня и видеоролик, который выйдет в социальных сетях «Динамо», одобрен и самим Овечкиным. Релиз состоится после того, как рекорд Уэйна Гретцки будет побит.
Ранее «Динамо» отреагировало на рекорд Овечкина.