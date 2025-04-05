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«Динамо» выпустит трек в честь рекорда Овечкина

вчера, 13:48

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что клуб выпустит трек, посвящённый рекорду нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

«Динамо» выпустит трек на всех цифровых площадках и федеральных радиостанциях.

Трек «Овечкин vibe» записан совместно с музыкальным проектом «Yashin» (исполнители — рок-музыкант и продюсер, солист группы Casual, болельщик «Динамо» Алексей Яшин и Виолетта Дядюра, автор идеи и слов — шеф-редактор «Динамо ТВ» Илья Шелогуров).

Песня и видеоролик, который выйдет в социальных сетях «Динамо», одобрен и самим Овечкиным. Релиз состоится после того, как рекорд Уэйна Гретцки будет побит.

Ранее «Динамо» отреагировало на рекорд Овечкина.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:15
Хорошая идея!Ведь это не просто рекорд!Это мировое достижение
Гость
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