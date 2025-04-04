ПСЖ хочет пройти сезон Лиги 1 без поражений

Главный тренер ПСЖ рассказал о целях команды в оставшейся части сезона.

До этого момента рекорды меня не интересовали, но, разумеется, мы надеемся пройти сезон без поражений. Мы хотим не просто выиграть чемпионат, а показать отличную игру. Желаем обновить наши рекорды и улучшить статистику.

Всегда есть куда расти. Футболисты могут стать сильнее как индивидуально, так и коллективно.

В Лиге чемпионов мы последний представитель Франции, и для нас это дополнительная мотивация. Я знаю Унаи Эмери и его способность изучать соперников и делать свои команды сильнее. Он топ-специалист и доказал это в разных клубах.

Мы знаем, с каким соперником предстоит сразиться. В прошлом сезоне «Астон Вилла» играла на очень добротном уровне. В нынешнем сезоне она стала более цельной командой.