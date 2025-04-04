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ПСЖ хочет пройти сезон Лиги 1 без поражений

вчера, 19:56

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о целях команды в оставшейся части сезона.

До этого момента рекорды меня не интересовали, но, разумеется, мы надеемся пройти сезон без поражений. Мы хотим не просто выиграть чемпионат, а показать отличную игру. Желаем обновить наши рекорды и улучшить статистику.

Всегда есть куда расти. Футболисты могут стать сильнее как индивидуально, так и коллективно.

В Лиге чемпионов мы последний представитель Франции, и для нас это дополнительная мотивация. Я знаю Унаи Эмери и его способность изучать соперников и делать свои команды сильнее. Он топ-специалист и доказал это в разных клубах.

Мы знаем, с каким соперником предстоит сразиться. В прошлом сезоне «Астон Вилла» играла на очень добротном уровне. В нынешнем сезоне она стала более цельной командой.

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Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:55
Псж хорошо и красиво играет. Но в футболе всякое бывает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:00
вот как нашел мотивацию для команды))
и прошлогодней и нынешней Вилле нечего противостоят ПСЖ.
да, защите и полузащите АВ придется столкнуться с серьезным напором уверенных атак парижан.
хорошо что у бирмингемской команды есть Эми Мартинес.
однако хочется финала ЛЧ ПСЖ - Барселона)))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:14
Прошлогодняя Астон Вилла могла бы здорово насолить Псж, но в этом сезоне они сдали, как и любой клуб который внезапно выстреливает. Думаю Псж уверено пройдет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:26, ред.
Такой чемпионат что можно и замахнуться на такое, но это не повод для гордости, по крайней мере Лигой 1. Но только от вас все ждут других побед совершенно в другом турнире
Гость
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