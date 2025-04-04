Фернандеш признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам марта.
Португалец выиграл награду в пятый раз и впервые с декабря 2020 года. По количеству наград он сравнялся с бывшим футболистом МЮ Уэйном Руни и экс-игроком манкунианцев и лондонского «Арсенала» Робином ван Перси.
В прошлом месяце Фернандеш отметился двумя голами и таким же количеством результативных передач.
вот там где вообще сейчас беда,там он орёл с куриной -опой!!!
вот там где вообще сейчас беда,там он орёл с куриной -опой!!!
готовый топарь в любой суперклуб. забивает раздает.
в праймовом возрасте, и не травматичен.
где ПСЖ ?)) лишь бы не в Реал.
хотя все возможно, т.к. Реал и МЮ частно проводит такие трансферы.
чего стоит переходы Роналду, Бекхэма, Варана, Каземиро...
готовый топарь в любой суперклуб. забивает раздает.
в праймовом возрасте, и не травматичен.
где ПСЖ ?)) лишь бы не в Реал.
хотя все возможно, т.к. Реал и МЮ частно проводит такие трансферы.
чего стоит переходы Роналду, Бекхэма, Варана, Каземиро...
лучший игрок марта...вовремя до встречи с МанСити))
у командв Гвардиолы тоже своя мотивация, но на воскресный матч игроки должны быть заряжены.
грустное напоминание...
Робин ван Перси последний футболист Манчестер Юнайтед, который забил в чемпионате 20+ голов за один сезон.
лучший игрок марта...вовремя до встречи с МанСити))
у командв Гвардиолы тоже своя мотивация, но на воскресный матч игроки должны быть заряжены.
грустное напоминание...
Робин ван Перси последний футболист Манчестер Юнайтед, который забил в чемпионате 20+ голов за один сезон.