Фернандеш признан лучшим игроком месяца в АПЛ

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вчера, 13:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам марта.

Португалец выиграл награду в пятый раз и впервые с декабря 2020 года. По количеству наград он сравнялся с бывшим футболистом МЮ Уэйном Руни и экс-игроком манкунианцев и лондонского «Арсенала» Робином ван Перси.

В прошлом месяце Фернандеш отметился двумя голами и таким же количеством результативных передач.