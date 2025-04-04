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Фернандеш признан лучшим игроком месяца в АПЛ

вчера, 13:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам марта.

Португалец выиграл награду в пятый раз и впервые с декабря 2020 года. По количеству наград он сравнялся с бывшим футболистом МЮ Уэйном Руни и экс-игроком манкунианцев и лондонского «Арсенала» Робином ван Перси.

В прошлом месяце Фернандеш отметился двумя голами и таким же количеством результативных передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:19
Да дайте ему золотой мяч и золотую бутсу, великолепный игрок,не то что симулянт КриРо7.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:40
...вот этого чудо нам только и не хватает!!! Вообще не наш игрок,
вот там где вообще сейчас беда,там он орёл с куриной -опой!!!
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:21
МЯЧ ПРОДАКШН НЕ СОГЛАСИТСЯ ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:37
Ложка мёда в бочке дёгтя.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:42
Португалец своей игрой подтверждает, что он не в той команде...
протон
протон
вчера в 15:40
Абсолютный топ и единственный игрок мирового уровня в нынешней команде. Его даже сейчас называют "легендой тёмных времён". Как же повезло МЮ, что тогда в 2020 не упустили Фернандеша. Мог ведь в Тоттенхэм уйти. Это была бы фатальная ошибка. Как же раздражают умники, которые на полном серьезе считают, что его надо продать под предлогом, что якобы он там мешает какой-то командной игре. Вот только если создать ему лучшие условия он и сам станет ещё сильнее, а пока тащит весь этот рояль на себе куда бы его не поставили на поле. Бруно отдал клубу лучшие годы карьеры и всегда был образцом самоотдачи и человеческих качеств. Всегда отдает всего себя на поле. Даже с уволенными сотрудниками клуба продолжает общаться и поддерживать. Все в МЮ его любят. Такие игроки сейчас большая редкость, надо ценить Бруно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:37
странно что про Бруну никаких трансферных слухов.
готовый топарь в любой суперклуб. забивает раздает.
в праймовом возрасте, и не травматичен.
где ПСЖ ?)) лишь бы не в Реал.
хотя все возможно, т.к. Реал и МЮ частно проводит такие трансферы.
чего стоит переходы Роналду, Бекхэма, Варана, Каземиро...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:59
Ну что же... Мои поздравления Бруно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:53
наконец то дождались)))
лучший игрок марта...вовремя до встречи с МанСити))
у командв Гвардиолы тоже своя мотивация, но на воскресный матч игроки должны быть заряжены.
грустное напоминание...
Робин ван Перси последний футболист Манчестер Юнайтед, который забил в чемпионате 20+ голов за один сезон.
qbm8baprkh9j
qbm8baprkh9j
вчера в 13:50
В Манчестере он лучший среди худших
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