Лига 1 будет вручать новый трофей лучшему дриблёру

Французская Лига 1 будет награждать новым трофеем лучшего дриблёра соревнований. В сообщении пресс-службы турнира говорится:

Эта награда подчёркивает одну из особенностей французской игры — дриблинг. Этот трофей выходит далеко за рамки статистики. Он награждает образ мышления, стиль, отношение. Это дань смелости, креативности и многому другому, наследию уличного футбола и совершенству французской подготовки, которые сформировали поколения выдающихся игроков, редкого вида, заставляющую толпы приходить в восторг.