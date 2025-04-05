Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2024/2025

Лига 1 будет вручать новый трофей лучшему дриблёру

вчера, 11:52

Французская Лига 1 будет награждать новым трофеем лучшего дриблёра соревнований. В сообщении пресс-службы турнира говорится:

Эта награда подчёркивает одну из особенностей французской игры — дриблинг. Этот трофей выходит далеко за рамки статистики. Он награждает образ мышления, стиль, отношение. Это дань смелости, креативности и многому другому, наследию уличного футбола и совершенству французской подготовки, которые сформировали поколения выдающихся игроков, редкого вида, заставляющую толпы приходить в восторг.

Лицом награды станет бывший футболист сборной Бельгии Эден Азар.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВинченцо Итальяно — лучший тренер Серии А по итогам марта
04 апреля
ОфициальноМантуан — лучший футболист марта в «Зените»
04 апреля
ОфициальноЭшпириту Санту третий раз в сезоне признаётся тренером месяца в АПЛ
04 апреля
ОфициальноФернандеш признан лучшим игроком месяца в АПЛ
04 апреля
Сафонов показал трофей Клубного чемпионата мира
04 апреля Видео
ОфициальноПиняев — лучший игрок «Локомотива» по итогам марта
03 апреля
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:07
Интересно как будут определяться эти лучшие дриблёры да ещё и за рамками статистики
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:01
Ерунда какая-то....теперь против условных Лорьянов при счете 3:0 пасов мы больше не увидим) каждый грузин будет так стату набивать. Выходить один на один с вратарем и обводить его по 3-4 раза)))
Capral
Capral
вчера в 11:56
Эх, снова комедиант-77 пролетел...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 