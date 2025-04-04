Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Эшпириту Санту третий раз в сезоне признаётся тренером месяца в АПЛ

вчера, 14:38

Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест» стал обладателем награды лучшему тренеру Английской Премьер-Лиги по итогам марта.

Для португальского специалиста этот приз стал седьмым в карьере и третьим в текущем сезоне.

В прошлом месяце «лесники» выиграли оба матча — дома с «Манчестер Сити» (1:0) и в гостях с «Ипсвичем» (4:2). После 30 туров команда занимает 3-е место в АПЛ, имея в активе 57 очков.

По количеству наград тренеру месяца португалец сравнялся с Микелем Артетой и Рафаэлем Бенитесом.

Также стал известен лучший футболист марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФернандеш признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Вчера, 13:42
Сафонов показал трофей Клубного чемпионата мира
Вчера, 12:19 Видео
ОфициальноПиняев — лучший игрок «Локомотива» по итогам марта
03 апреля
ОфициальноАлиссон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в марте
02 апреля
Вратарь «Брина» получил 4 упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку
31 марта Фото
ОфициальноСтали известны кандидаты на приз тренеру месяца в АПЛ
27 марта
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:12
Заслуженно!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:31
Тренер для середняков,из них он умеет делать нормальных робингудов. Однажды был у Курей, полнейший провал. Ментально он не готов брать большие клубы,а вот с такими ноунеймами у него получается великолепно, чего стоит проделанная работа с Волкамион их в АПЛ вывел и несколько лет ещё за цементировал в середине. Эшпириту видать не любит когда на него давят боссы и трибуны,он любит создавать шедевры. Ясное дело,что в следующем сезоне лесники провалятся из-за еврокубков,но за то они туда попали и это даже программа сверх максимум если будут в ЛЧ.
NFFC
NFFC
вчера в 17:19
Поздравляю!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:50
Заслуженно!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 16:08
Хорошие результаты показывает его команда вот и признают лучшим!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:03
А ведь он реально лучший - творит чудеса с Ноттингемом
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51
Заслужил.... и даже не поспоришь с таким выбором. Продолжай в том же духе.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:17
Крутой тренер! Наверное отберут его от Лесников скоро, что огорчает. Нельзя ему пока топ-клубы, а может и вообще нельзя и участь его - нагонять страху на те же топы но только с теми же условными Волками и Феррестами!..
sergsudak
sergsudak ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Наверное награждают по количеству набранных очков за месяц, независимо от принципиальности и ранга соперников.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:55
Вроде как и заслужил, но вот почему именно он??? Вот у Артеты например были матчи с МЮ и Челси и Арсенал набрал там 4 очка....почему к примеру победа над аутсайдером ценится выше, чем ничья с МЮ!? Да, Юнайтед ща не в топах, но это всё равно МЮ!!!
7hbfs32g9g34
7hbfs32g9g34
вчера в 14:54
Святой дух любит троицу
xc462vnajcdb
xc462vnajcdb
вчера в 14:54
Форест сейчас топит прилично, тренер заслужил
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 