Эшпириту Санту третий раз в сезоне признаётся тренером месяца в АПЛ

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вчера, 14:38

из «Ноттингем Форест» стал обладателем награды лучшему тренеру Английской Премьер-Лиги по итогам марта.

Для португальского специалиста этот приз стал седьмым в карьере и третьим в текущем сезоне.

В прошлом месяце «лесники» выиграли оба матча — дома с «Манчестер Сити» (1:0) и в гостях с «Ипсвичем» (4:2). После 30 туров команда занимает 3-е место в АПЛ , имея в активе 57 очков.

По количеству наград тренеру месяца португалец сравнялся с Микелем Артетой и Рафаэлем Бенитесом.

Также стал известен лучший футболист марта.