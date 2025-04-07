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Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»

вчера, 16:05

Иван Юрич покинул пост главного тренера «Саутгемптона».

Ранее команда досрочно вылетела из высшего дивизиона чемпионата Англии, установив антирекорд АПЛ. В сообщении клуба сказано:

Подтверждаем, что сегодня мы достигли соглашения с нашим тренером Иваном Юричем о завершении его пребывания в клубе.

Иван прибыл в «Саутгемптон» в непростое время и получил задание попробовать улучшить состав в сложной ситуации.

Увы, мы не увидели прогресса в выступлениях, на который надеялись, но мы благодарим Ивана и его штаб за честность и упорный труд.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 20:15
Это уже ничего не изменит........
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:33
Назначение Юрича изначально было ошибочным, ибо тот стиль игры, который исповедует Юрич вообще не подходит для святых, тем более они уже на тот момент были не у лучшем положении. Но уже имеют что имеют, и увольнение Юрича именно сейчас, когда уже стало ясно, что команда отправится в Шип, тоже верное! Сейчас нужно определиться с тренером, который будет работать с командой в следующем сезоне, а оставшиеся матчи этого сезона позволят тренеру втянуться в процесс, ознакомиться с командой, может и молодых парней подтянуть, что бы почувствовали вкус большого футбола. Есть в Шипе интересный молодой тренер, работает в Шеффилд Уэнсдей Денни Роль может стоит обратить на него внимание?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:11
Святым достаточно было смотреть и оценить, что натворил этот физрук в Роме.
клуб с 140 летней истории достоин лучшего))
а по факту, еще никто не вылетал в Чемпионшип так рано.
10 очков в 31 турах... когда последний раз было настолько плохо у кого то?
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:31
...Иван Васильевич, тьфу ты Юрич ,меняет профессию!!!
протон
протон
вчера в 15:28
Когда его еще назначили, я писал, что сочувствую болельщикам "Саутгемптона".
Уж лучше бы Эллардайса, или Шона Дайча на худой конец, что ли, назначили.
Для меня Юрич, который ставил Пауло Дибалу в опорную зону в "Роме" - просто ужаснейший тренер.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:44, ред.
Только что этот парняга рассказывал что всё определяет мастерство игроков, ну вот мастерство игроков значит и определило его в безработные
112910415
112910415
вчера в 14:39
эх, только собрался всё проанализировать ... )
матос
матос
вчера в 14:32
Иного исхода и быть не могло .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:18
Эх, Ваня, Ваня! Не справился, не смог.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:10, ред.
Это не удивительно ведь клуб вылетел в Шип!Вылетел досрочно и при этом установив антирекорд! Думаю им надо сразу решить , кто будет руководить клубом в Шипе , ведь придется со многими игроками расстаться , так как в Шипе другая зарплата будет и тренеру новому надо будет определяться с кем он будет решать задачи в лиге ниже! Мне кажется что руководство Святых захочет за сезон подняться в АПЛ!
Гость
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