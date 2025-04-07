Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»

покинул пост главного тренера «Саутгемптона».

Ранее команда досрочно вылетела из высшего дивизиона чемпионата Англии, установив антирекорд АПЛ . В сообщении клуба сказано:

Подтверждаем, что сегодня мы достигли соглашения с нашим тренером Иваном Юричем о завершении его пребывания в клубе.

Иван прибыл в «Саутгемптон» в непростое время и получил задание попробовать улучшить состав в сложной ситуации.

Увы, мы не увидели прогресса в выступлениях, на который надеялись, но мы благодарим Ивана и его штаб за честность и упорный труд.