В «Пари НН» сообщили, что вопрос об отставке Ганчаренко не стоит

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил источнику, что вопрос об отставке главного тренера команды в данный момент не стоит.

Есть ли понимание, как действовать после четырёх поражений подряд? Нужно продолжать работать. Понятно, что поражение против «Оренбурга» — фактически катастрофический результат. Мы не имеем права проигрывать последней команде чемпионата. Мы должны решать свои задачи. По игре «Оренбург» больше хотел и больше заслужил, поэтому нам важно в самих себе разобраться. Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру.

Здесь не нужно всё валить только на тренера. Мы как одна семья. Поэтому, тут есть вопросы ко всем в клубе, не нужно делить на кого‑то. Есть ещё игры, где можем исправиться, нужно концентрироваться на них.

Стоит ли сейчас вопрос об отставке Ганчаренко? Нет.