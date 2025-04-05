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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Пари НН» сообщили, что вопрос об отставке Ганчаренко не стоит

вчера, 10:43

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил источнику, что вопрос об отставке главного тренера команды Виктора Ганчаренко в данный момент не стоит.

Есть ли понимание, как действовать после четырёх поражений подряд? Нужно продолжать работать. Понятно, что поражение против «Оренбурга» — фактически катастрофический результат. Мы не имеем права проигрывать последней команде чемпионата. Мы должны решать свои задачи. По игре «Оренбург» больше хотел и больше заслужил, поэтому нам важно в самих себе разобраться. Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру.

Здесь не нужно всё валить только на тренера. Мы как одна семья. Поэтому, тут есть вопросы ко всем в клубе, не нужно делить на кого‑то. Есть ещё игры, где можем исправиться, нужно концентрироваться на них.

Стоит ли сейчас вопрос об отставке Ганчаренко? Нет.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:20
Вопрос не стоит потому что некем заменить.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:12
Говорят Виагра помогает чтобы встал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:53
Нет оснований делать такие скоропостижные выводы.
Гость
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