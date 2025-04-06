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Нагорных о контракте Батракова: «Никакого напряжения в этом вопросе нет»

вчера, 11:40

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно продления контракта с полузащитником Алексеем Батраковым.

Нисколько не сомневаюсь, что контракт будет продлен. Никакого напряжения в этом вопросе нет. Текущий статус переговоров надо уточнить у спортивного директора, но судя по тому, что у меня нет никакой информации о каких-то проблемах, значит, все нормально.

Нет ли опасений, что летом, если не продлить и не прописать заоблачную сумму отступных, за ним придет «Зенит»? У нас сегодня контракт с Алексеем до 2027 года. О какой критичности продления вы сейчас говорите? И мы защищены от тех ошибок, которые ранее мы когда-то по некоторым контрактам совершили. Алексей воспитанник клуба с 6-летнего возраста, и мы уверены, что он еще далеко не на пике своей формы.

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Capral
Capral
вчера в 12:10
Ну и что, что он воспитанник клуба? Тюкавин тоже воспитанник клуба, но как выяснилось, из слов его агента, готов был перейти в Зенит, при удобном случае...
Таких понятий, как "воспитанник клуба", или "коренной динамовец" больше нет, не существует. Это раньше играли за ромбик на груди, но не сейчас- времена не те...
drug01
drug01
вчера в 11:48
Надо добавить зарплату и пусть играет дальше...
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