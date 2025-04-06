Нагорных о контракте Батракова: «Никакого напряжения в этом вопросе нет»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно продления контракта с полузащитником Алексеем Батраковым.
Нисколько не сомневаюсь, что контракт будет продлен. Никакого напряжения в этом вопросе нет. Текущий статус переговоров надо уточнить у спортивного директора, но судя по тому, что у меня нет никакой информации о каких-то проблемах, значит, все нормально.
Нет ли опасений, что летом, если не продлить и не прописать заоблачную сумму отступных, за ним придет «Зенит»? У нас сегодня контракт с Алексеем до 2027 года. О какой критичности продления вы сейчас говорите? И мы защищены от тех ошибок, которые ранее мы когда-то по некоторым контрактам совершили. Алексей воспитанник клуба с 6-летнего возраста, и мы уверены, что он еще далеко не на пике своей формы.
Таких понятий, как "воспитанник клуба", или "коренной динамовец" больше нет, не существует. Это раньше играли за ромбик на груди, но не сейчас- времена не те...
Таких понятий, как "воспитанник клуба", или "коренной динамовец" больше нет, не существует. Это раньше играли за ромбик на груди, но не сейчас- времена не те...