Нагорных о контракте Батракова: «Никакого напряжения в этом вопросе нет»

Глава совета директоров «Локомотива» дал комментарий касательно продления контракта с полузащитником .

Нисколько не сомневаюсь, что контракт будет продлен. Никакого напряжения в этом вопросе нет. Текущий статус переговоров надо уточнить у спортивного директора, но судя по тому, что у меня нет никакой информации о каких-то проблемах, значит, все нормально.

Нет ли опасений, что летом, если не продлить и не прописать заоблачную сумму отступных, за ним придет «Зенит»? У нас сегодня контракт с Алексеем до 2027 года. О какой критичности продления вы сейчас говорите? И мы защищены от тех ошибок, которые ранее мы когда-то по некоторым контрактам совершили. Алексей воспитанник клуба с 6-летнего возраста, и мы уверены, что он еще далеко не на пике своей формы.