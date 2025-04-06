Сане близок к продлению контракта с «Баварией»

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вчера, 16:32

Полузащитник сборной Германии близок к продлению контракта с «Баварией». Речь идёт о трёхлетнем соглашении с существенным снижением зарплаты.

Напомним, Сане перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» в июле 2020 года. Его действующий контракт истекает этим летом. В текущем сезоне 29-летний атакующий фланговый полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Сане в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Харри Кейн просит немца остаться в клубе.