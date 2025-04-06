Полузащитник сборной Германии Лерой Сане близок к продлению контракта с «Баварией». Речь идёт о трёхлетнем соглашении с существенным снижением зарплаты.
Напомним, Сане перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» в июле 2020 года. Его действующий контракт истекает этим летом. В текущем сезоне 29-летний атакующий фланговый полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Сане в 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Харри Кейн просит немца остаться в клубе.
надеюсь, клуб уволит самого Макса Эберля. если в летом он не обновит средний возраст состава.
надо заинтересовать Барколя из ПСЖ и Уильямса из Атлетик Бильбао.
Баварии нужны быстрые молодые фланги.
прямо сейчас в мюнхенском клубе Мусиала, Киммих, Кейн- вот все они топ.
Нойер состарел. Мюллер уходит.
остальные середняки и травматы.
надежда есть на Дайера и Олисе.
говорят, Бавария хочет подписать какого то бразильца.
Капрал, что думаешь о Луисе Энрике Лима из Марселя? ))
надеюсь, клуб уволит самого Макса Эберля. если в летом он не обновит средний возраст состава.
надо заинтересовать Барколя из ПСЖ и Уильямса из Атлетик Бильбао.
Баварии нужны быстрые молодые фланги.
прямо сейчас в мюнхенском клубе Мусиала, Киммих, Кейн- вот все они топ.
Нойер состарел. Мюллер уходит.
остальные середняки и травматы.
надежда есть на Дайера и Олисе.
говорят, Бавария хочет подписать какого то бразильца.
Капрал, что думаешь о Луисе Энрике Лима из Марселя? ))