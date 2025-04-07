«Барселона» обвинила Ла Лигу в неподобающем поведении

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вчера, 23:44

«Барселона» выразила недовольство действиями Ла Лиги.

Как сообщает клуб, он направил запрос в организацию, выразив «удивление и возмущение» в связи с публикацией 2 апреля информационной записки о ситуации с продажей VIP-мест на стадионе «Камп Ноу».

«Барса» подчёркивает, что не знала об этой заметке Ла Лиги и не давала своего согласия, что заставило её отправить письмо с просьбой к руководству и любому сотруднику Ла Лиги воздержаться от каких-либо комментариев или оценок экономической информации, присланной каталонским клубом.

«Сине-гранатовые» подчёркивают неподобающее поведение Ла Лиги в обнародовании деталей финансовой информации, предоставленной клубом работодателю, а также публикации решений органов Ла Лиги в отношении «Барселоны», что, по мнению клуба, «является грубым нарушением обязательств Ла Лиги по отношению к одному из её филиалов, а также явным нарушением одной из статей о конфиденциальности».

Подчёркивается, что это обязательство конфиденциальности применимо и требуется от Ла Лиги, несмотря на то, что СМИ опубликовали другую информацию, поскольку руководство и все члены «должны воздерживаться от подтверждения, утверждения или опровержения» любых финансовых данных, предоставленных клубом.

Также клуб объявил о начале действий в защиту своих интересов и требует от Ла Лиги:

1. Отныне категорически воздерживаться от обнародования в любом формате, самостоятельно или любым лицом в организации, подробностей или данных об информации/документации, предоставленной «Барселоной» Ла Лиге в соответствии со своими обязательствами как аффилированного лица;

2. Категорически воздерживаться от обнародования, в любом формате, самостоятельно или любым лицом в организации, действий или инициатив, которые Ла Лига предпринимает в отношении клуба и/или его игроков в рамках отношений между Ла Лигой и аффилированными лицами;

3. Немедленно удалить информационную заметку от 2 апреля 2025 года с сайта Ла Лиги.

Кроме того, «Барса» проинформировала Ла Лигу, «Лас-Пальмас» и «Сельту» о том, что из-за текущих разногласий и поведения органов Ла Лиги клуб отказывается от дальнейшего участия в группе клубов, которая в качестве совместной кандидатуры является членом действующей комиссии делегатов Ла Лиги.