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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия A 2025

Неймар посетил раздевалку «Сантоса» в костюме Бэтмена

вчера, 18:57
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)2 : 2Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)БаияМатч завершен

Нападающий «Сантоса» Неймар встретился с игроками команды перед матчем.

Футболист из-за травмы не смог принять участия в игре, но посетил предматчевый разговор в раздевалке, надев костюм в стиле Бэтмена.

Как сообщает бразильский журналист Лукас Мюзетти Перазолли, форвард вернулся домой до начала игры.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:45
Это скорее просто одежда с лого Бэтмена, а не прямо костюм данного супергероя.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:46
Да уж, слов нет. Бразилец неисправим
протон
протон
вчера в 19:49
А кто это? Не узнаю его в гриме. Впервые вижу этого человека.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:23
Как всегда не могу удержаться от Комплиментов- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:20
Помнится, был уже один Дэдпул.
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:17
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:12
Это всё, что ему осталось...
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:08
Обычный клоун))
112910415
112910415
вчера в 19:05
он теперь маскот ?!
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