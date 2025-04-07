Неймар посетил раздевалку «Сантоса» в костюме Бэтмена

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вчера, 18:57

Нападающий «Сантоса» встретился с игроками команды перед матчем.

Футболист из-за травмы не смог принять участия в игре, но посетил предматчевый разговор в раздевалке, надев костюм в стиле Бэтмена.

Как сообщает бразильский журналист Лукас Мюзетти Перазолли, форвард вернулся домой до начала игры.