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Артета: «Поддержка болельщиков сделала эту ночь волшебной»

вчера, 10:21
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:0).

Это был прекрасный вечер на высшей стадии Лиги чемпионов против команды, которая доминировала в этом соревновании. Мы показали невероятное выступление в потрясающей атмосфере, такого я здесь ещё не видел, и мы создали волшебную ночь — два волшебных момента Деклана (Райс) в частности и волшебный момент для команды в целом, чтобы выступить так, как мы это сделали.

Всё дело в вере, ты должен быть очень уверен в том, что у тебя всё получится. Это способ почувствовать игру и свои действия. Вы могли видеть, как за 15-20 минут до начала матча толпа уже поёт и несёт эту энергию, и я в это очень верю.

Мы не забивали прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года, а Деклан (Райс) никогда не забивал штрафных в своей карьере, а сегодня за 12 минут мы забили два. Есть что-то в энергии, вере и стремлении людей добиться одного и того же — и всё получается. Это вывело нас вперёд, подняло каждого на новый уровень и создало очень сложный сценарий для соперника.

Наша команда играла с большим мужеством и проявила характер, справляясь с некоторыми сложными моментами.

Это всего лишь первая игра. Теперь нам предстоит невероятный матч на «Бернабеу», и мы должны снова показать максимум и выйти на поле готовыми к победе.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах своего клуба на выход в полуфинал Лиги чемпионов после поражения от «Арсенала».

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Все комментарии
zsrp7hwcdc4p
zsrp7hwcdc4p
вчера в 15:14
Поддерживают их в каждом матче, только играют они через раз
112910415
112910415
вчера в 12:52
так счастливо сошлись звёзды !
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:17
Эту ночь для вас волшебной сделал Реал, своим игровым кризисом. Так что Артета бы сильно себе орденов не вешал. Я не снимаю ответственности за поражение с Реала, но будем честны, Арсеналу повезло попасть именно сейчас на Реал, на кризисный, ползучий, обескровленный Реал. Это то же самое как сегодняшнему Реалу повезло попасть на кризисный Сити в 1/16 ЛЧ. Вот если бы Артета обыграл Реал хотя бы образца прошлого сезона, тогда да, тут была бы 100% заслуга тренера и игроков Арсенала. А так, добивать раненого, слабого и обессиленного зверя, много ума не надо.
Futurista
Futurista
вчера в 10:35
"Мы не забивали прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года, а Деклан (Райс) никогда не забивал штрафных в своей карьере, а сегодня за 12 минут мы забили два"...
Лишнее доказательство случайности победы да и ещё с таким счётом)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:32, ред.
Ну прям веры я не увидел, такой чтобы с первых минут солидно смотрелись явным фаворитом не было, я увидел здоровое стремление, прощупать, просмотреть что получится, исследовать вопрос возможности сыграть с Реалом на равных, а потом уже в процессе стала появляться уверенность и решительность довести дело которое явно получается до логического завершения. Браво Арсеналу за максимально разумный подход к игре. Всё по делу, особенно счёт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:27
Болельщики лондонского клуба, в свою очередь, явно наполнились положительной энергией за счёт большой радости от успеха их любимого футбольного клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:25, ред.
Микель, У Реала в ответном, тоже будет "одуренная" поддержка...)))
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