Артета: «Поддержка болельщиков сделала эту ночь волшебной»

Главный тренер «Арсенала» подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:0).

Это был прекрасный вечер на высшей стадии Лиги чемпионов против команды, которая доминировала в этом соревновании. Мы показали невероятное выступление в потрясающей атмосфере, такого я здесь ещё не видел, и мы создали волшебную ночь — два волшебных момента Деклана (Райс) в частности и волшебный момент для команды в целом, чтобы выступить так, как мы это сделали.

Всё дело в вере, ты должен быть очень уверен в том, что у тебя всё получится. Это способ почувствовать игру и свои действия. Вы могли видеть, как за 15-20 минут до начала матча толпа уже поёт и несёт эту энергию, и я в это очень верю.

Мы не забивали прямыми ударами со штрафных с сентября 2021 года, а Деклан (Райс) никогда не забивал штрафных в своей карьере, а сегодня за 12 минут мы забили два. Есть что-то в энергии, вере и стремлении людей добиться одного и того же — и всё получается. Это вывело нас вперёд, подняло каждого на новый уровень и создало очень сложный сценарий для соперника.

Наша команда играла с большим мужеством и проявила характер, справляясь с некоторыми сложными моментами.

Это всего лишь первая игра. Теперь нам предстоит невероятный матч на «Бернабеу», и мы должны снова показать максимум и выйти на поле готовыми к победе.