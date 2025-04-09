Гениальный гол испортил «Баварии» победный план. Тренер Индзаги – заклинатель соперников

1744178790

сегодня, 09:06

«Интер» умеет страдать с пользой.

Скидка Тюрама попала в историю Лиги чемпионов

После матча Мюллер и другие футболисты «Баварии» вспоминали момент Кейна. Если бы Харри реализовал лучший момент, всё могло сложиться иначе. «Бавария» владела мячом и давила на «Интер». Опытный голкипер миланцев Зоммер обозначил тот отрезок матча как страдальческий для его команды. Речь о перспективе футболистов. А с точки зрения тренерской работы «Интер» провел выдающийся матч по философии работы без мяча.

Индзаги подготовил свою команду ко всем важным фазам игры. Схема «5-3-2» была четко прорисованной почти весь поединок. Допустили всего одну ошибку во втором тайме. Старательный Лаймер нашел Мюллера за спиной у защитников. Легендарный форвард, который покидает «Баварию» в конце сезона, отметился ещё одним голом в Лиге чемпионов. Но Томасу не суждено одержать 112-ю победу в карьере в престижной Лиге чемпионов.

Переломной стала контратака «Интера» в первом тайме. Чемпион мира Лаутаро Мартинес доверился напарникам. Четкий перевод мяча на левый фланг привел к прострелу. А дальше Маркус Тюрам гениально откатил мяч себе за спину точно на Мартинеса. У футболистов «Интера» были доли секунды для принятия каждого из решений. Игроки «Баварии» успели выстроиться в правильную линию, но Тюрам четко прочувствовал линию офсайда.

Мартинес забил внешней стороной стопы, что делает контратаку претендентом на звание лучшего гола сезона в Лиге чемпионов. Как минимум одного из лучших среди командных мячей без ставки на проход одного человека или красивый стандарт, как у Райса против «Реала». В первом тайме в Мюнхене счет по ударам в створ был 4:1, но Зоммер по привычке не пропустил в Лиге чемпионов. А миланцы реализовали момент, вернув уверенность.

Мюхенцы верят в камбэк на миланской земле

«Бавария» сильная и опытная команда, вряд ли паникуют. Но проще готовиться к трудному поединку в Милане через неделю после ничьей. Вот только «Интер» достаточно крутой, чтобы найти силы и собственного джокера. Мюллер забил через девять минут после выхода на замену. А хавбек «Интера» Фраттези отличился через четырнадцать минут. Речь о его единственном ударе по чужим воротам. Снова сработал выпад левым флангом.

Победная атака ещё раз позволяет похвалить главного тренера «Интера». Хотя у Индзаги основным левым защитником является Димарко, прекрасный левый латераль, Симоне выбрал на матч против Олисе и Лаймера другого футболиста. Бразилец Карлос Аугусто нашел мячом Фраттези, а запасной голкипер «Баварии» Урбиг не выручил свою команду. Нойер тоже вряд ли бы справился, ведь «Интер» умеет довести атаку до верного удара.

Когда им нужно, то бывают бешеными быками в нападении. Мартинес грамотно открывается в глубине поля, как и Тюрам. «Интер» дважды воспользовался любовью Венсана Компани к узким схемам. Лаймер пригодился, когда передавал мяч Мюллеру с левого фланга. А на правом краю Конрад не зажег. Как и Станишич слева. «Интер» без основных латералей – у Думфриса травма, а про Димарко сказано выше, забил два мяча через левый край.

Теперь всё зависит от умения «Баварии» анализировать ошибки. Важно не выдумывать, будто «Интеру» только повезло. Везет, когда нет плана на игру и команда плохо готова физически. Итальянцы не слабее немцев, подопечным Компани это важно осознать. Особенно после серии травм. «Бавария» лишена основного вратаря Нойера, важного левого латераля Дэвиса и ключевого атакующего хавбека Мусиалы. Им стало сложнее.

Встречаются команды для полуфиналов турнира

Не во всех парах тренеры и футболисты покажут такую четкость общих действий, как у «Интера» и «Баварии». Далеко можно не ходить, вчера Анчелотти провалил поединок против Артеты. «Реал» по делу проиграл «Арсеналу», особенно после перерыва. А в Мюнхене обе команды работали на оборотах для полуфиналов Лиги чемпионов. У «Баварии» были слабые матчи против «Селтика», но затем деловитые победы в ЛЧ над «Байером».

У «Интера» ряд упрямых матчей на общей стадии турнира и великолепные результаты обороны. Зоммер снова в воротах и пропустил вчера лишь раз. У «Интер» есть прекрасные резервисты, готовые подстраховать основных игроков. А у «Баварии» шансы на камбэк. У Компани прекрасная команда. Жаль любого проигравшего в этой паре, поскольку обеим командам подходит одно описание – достойные коллективы. Разные и крутые банды.

Как и говорили до матча, тренеры на такой стадии важны. Индзаги опытнее. Хотя Компани гнул свою линию и не был обузой для «Баварии», не хватило тонкости. Выпустить Мюллера, когда устал Сане – дело нехитрое. Сложнее будет в Милане, где «Интер» по-хозяйски может забрать мяч. У этой команды не один режим действий. Впрочем, даже если «Бавария» будет весь матч давить, как делал осенью «Арсенал», могут в итоге вылететь.

«Интер» неудобный соперник. Его по делу хвалят аналитики из разных стран, не только из Италии. Также у команды есть характер. А ещё важнее, что присутствует единство. Не хочется вспоминать итальянское слово, обозначающее «связку». Его испортили психи из прошлого века. Но Индзаги уверен в себе. Не всегда его футболисты четко выполняют приказы. Зато качество указаний наставника на уровне полуфиналов Лиги чемпионов.