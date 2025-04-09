Дважды Райс – и разгром. «Арсенал» разбил «Реал» в первом матче 1/4 ЛЧ

1744150783

сегодня, 01:19

Деклан Райс показал чудеса исполнения штрафных.

Тайм опасений

Несмотря на топовый статус обеих команд, сложно было представить в предыдущие годы, чтобы «Арсенал» и «Реал» подходили к очной встрече на поздней стадии Лиги чемпионов без явного фаворита. Им бы наверняка были мадридцы, которые в любой форме могут в ЛЧ выдавать шедевры. А вот на сей раз звучали если не робкие попытки выставить «канониров» фаворитами, то как минимум рассуждения о неопределенности, что всегда добавляет драматизма и интриги.

Как будто и сами соперники поначалу не очень понимали, кто есть кто в этой битве. Первый тайм прошел в попытках «Арсенала» укрепиться в статусе фаворита, хозяина положения, а также в стремлении обрести уверенность. Более хитрый и искушенный «Реал», который понимал, что не в лучшей форме, на рожон в гостях с первых минут предпочитал не лезть, заняв выжидательную позицию.

Но то ли фактор домашних трибун, то ли в целом более уверенное осознание себя позволили «Арсеналу» быстрее освоиться и начать давить, раскручивая этот маховик. Лондонцы как будто ментально оказались более здоровыми, крепкими и готовыми к противостоянию. И пока мадридцев одолевали сомнения, «Арсенал» строил на них свои выпады. Тем не менее, первый тайм остался без голов. Но уже со стойким ощущением к перерыву, что они будут, если Тибо Куртуа не сохранит свой кураж, показанный в конце первого тайма, когда он дважды подряд выручил «Реал». Кто бы знал, что ему предстоит во второй половине. А первую команды закончили даже со смущающей статистикой: 55 процентов владения мячом у «Арсенала», но 5:6 по ударам. Правда, у мадридцев лишь две попытки оказались точными, а у лондонцев – четыре.

РАЙСдавили «Реал»

Во втором тайме преображения «Реала» не случилось. Команда по-прежнему играла «на спущенных колесах», продолжая порой атаковать за счет высокого класса отдельных исполнителей. Он на фоне общей игры не впечатлял, но все же мастера остаются мастерами. «Арсенал» же к своему мастерству еще добавлял азарт, настрой, организованность и собранность, что очень важно. Концентрации мадридцам порой сильно не хватало. Причем это отражалось не только в пассивных попытках розыгрыша комбинаций, но и в действиях в защите. Порой на «Реал» словно нападало оцепенение. И во втором тайме этот эффект прогрессировал. Можно вспомнить эпизод первой половины, когда позволяли бить и добивать. Дальше было больше.

А начал все гол Деклана Райса со штрафного. Его, кстати, тоже нужно было еще заработать – в достаточной близости от ворот. Без давления и нехватки концентрации и резкости со стороны обороняющихся такого не добиться. Показалось, что Куртуа выставил стенку перед стандартом правильно. Но он недостаточно учел способность Райса к закрутке мяча. Тот исполнил невероятную загогулину, обогнув Феде Вальверде (который помог немного, повернувшись боком в момент удара) и влетев под штангу.

В последние пару сезонов Райс приучил нас к регулярным голам – даже слишком частым для опорного полузащитника. И на фоне этого казалось, что штрафные он исполняет часто, и у каждого наверняка есть воспоминание, что он уже забивал с них. Однако Opta посчитала, что это был его первый гол прямым ударом со штрафного. Своеобразный «эффект Манделы» получается – почти все «помнили», что подобные голы у Деклана уже были.

Что было дальше? «Арсенал» продолжил избивать мадридцев, которые как будто бы согласились в тот момент на 0:1 с надежной на спасение дома. В какой-то момент «канониры» буквально расстреливали подряд из пределов штрафной несколькими ударами ворота соперника. Куртуа и его защита просто падали на пути мяча – так себе оборонительные стандарты от одного из сильнейших клубов мира. Снова все те же звоночки, говорящие о нехватке концентрации при допущении добиваний.

Ну а потом – снова опасный штрафной. И человек, не забивавший до этого матча со штрафных, зарядил второй гол краше прежнего – в самую девятку. Если бы у Куртуа был реактивный ранец или способности Человека-паука, он вряд ли смог достать этот мяч – настолько филигранно тот вписался между штангой и перекладиной. В тот момент опешили все. Мемом наверняка станет забег Жоржиньо, который схватился за голову и мчался будто в замедленном повторе к Райсу с таким видом, словно заметил падающую на Землю комету, но потерял дар речи.

За голову хватались все. А Карло Анчелотти, который в своей жизни видел все, изобразил изумленное выражение лица, видимо, осознав, что игра в этот момент вошла в историю. Ведь Райс стал первым, кто оформил дубль в плей-офф Лиги чемпионов, а еще он первый, кто забил дважды со штрафного «Реалу», начиная с 1950-х годов.

Пока английская пресса в онлайн-режиме выписывала все эти достижения, «Арсенал» сообразил и на третий гол. Закрутили очередную карусель у штрафной Куртуа, и с ее линии Микель Мерино четким ударом положил мяч в цель. Тут себя уже мог похвалить Микель Артета, который сделал неочевидную ставку на хавбека в роли центрфорварда. Мера вынужденная. Но «канониры» к таким даже привыкли и, наверное, испытывают некое удовольствие. Как, например, от удачного эксперимента с переводом в центр атаки Кая Хаверца в свое время. Но теперь он травмирован, лечится и Габриэл Жезус. Тогда Артета решил Мерино поместить на острие. Микеля, конечно, все время тянуло в глубину. Но в важный момент он оказался как раз там, где нужно.

Напоследок, как бы олицетворяя всю несобранность и провальность игры «Реала», Эдуардо Камавинга схлопотал глупейшее удаление, получив в компенсированное время вторую желтую карточку за выбитый в сердцах мяч после свистка судьи. Более красноречивого финала этого матча для «Реала» не придумать.