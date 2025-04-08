«Наполи» рано в чемпионскую гонку. Запнулись на команде-аномалии, подарили ничью

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сегодня, 08:58

«Болонья» готова доказать свою стабильность.

Забитый мяч – заслуга одного игрока

«Интер» бросает «Наполи» намёки на продолжение чемпионской гонки, теряя очки в необязательных ситуациях. Совсем недавно сыграли вничью с аутсайдером лиги «Пармой», так что у парней Антонио Конте настрой на игру с «Болоньей» был запредельный (похоже, он не оправдался). Тем удивительнее, что гол неаполитанцев получился именно таким. Забили на 17-й минуте – и на тот момент он не вытекал из логики матча, не получился из командных взаимодействий.

Это плод работы одного игрока – Замбо-Ангиссы. Полузащитник зацепился за спорный мяч и прокинул себе на ход, после чего с двумя защитниками на плечах добежал до штрафной, переиграл вратаря и забил. Это гол имени Франка-Андре, он воспользовался своими козырями – скоростью и габаритами – а сопернику крыть это было нечем. В любом случае гол есть гол – неаполитанцы получили преимущество в важном матче, играя против опасного соперника на выезде.

Инсайды – ключевые футболисты в атаке для Конте

Стоит отметить, такое включение Ангиссы – не случайность. Конте, придя в команду, грамотно оценил её сильные стороны. Франк-Андре и ранее был заметным игроком в атаке – мог протащить мяч и выйти на удар. Когда «Наполи» был на мяче, хавбек часто смещался ближе к штрафной. Логично, что новый тренер пользуется наработками, которые приносят результат.

Плюс летом менеджеру привезли ещё одного футболиста похожего профиля. В МЮ МакТоминэй чаще играл в опорной зоне – при этом не обладал необходимой культурой паса и иногда выключался из оборонительной работы. Зато был хорош в качестве джокера – выйти со скамейки и забить. Шотландец отлично вписался в связку с Ангиссой и раскрылся в «Наполи».

И стал ещё одним источником остроты для неаполитанцев. В его активе, как и на счету Ангиссы, уже шесть забитых мячей – и он мог отличиться против «Болоньи». Сначала пробил в касание на 31-й минуте, потом на 33-й бил с линии штрафной. В первом случае он сразу поддержал атаку, во втором набегал вторым темпом.

Не хватает голов Лукаку

Поиск дополнительных опций в завершении – это, конечно, хорошо. Ангисса и МакТоминэй делают атаку вариативнее. Но это не перекрывает проблем с реализацией у Ромелу Лукаку. Форвард – главная опция команды в финальной трети. Кстати, приводил его именно Конте – при том, что в команде был Осимхен. Да, Ромелу и лидирует в списке бомбардиров «Наполи» с 11 голами.

Только для игрока на острие этого мало. Ромелу вроде и вносит свой вклад – он забивал победные мячи в играх с «Миланом», «Ювентусом» (и там, и там – 2:1) и «Аталантой» (3:2), поучаствовал в обоих голах «Фиорентине» (2:1). С другой стороны, столько же раз его голов «Наполи» не хватало для победы – 0:0 с «Венецией», 1:1 с «Интером», 1:2 от «Комо», 1:1 с «Удинезе» и «Ромой», теперь – 1:1 с «Болоньей». Статистики Лукаку мало, если неаполитанцы хотят продолжать чемпионскую гонку.

«Болонья» доставляла много проблем

Тем более при минимальном преимуществе не было никакой уверенности, что «Наполи» дожмёт. Наоборот, «Болонья» включилась ещё сильнее. Матч начался с двух опасных моментов хозяев. «Красно-синие» отлично пользовались стандартами и были крайне близки к голу на 59-й минуте (подача, подправление на дальнюю, не удавшийся удар Орсолини). Спустя несколько минут осада привела к голу – Дан Ндойе подстроился под прострел и пяткой послал мяч в ворота.

Самое интересное – после этого «Болонья» была ближе к тому, чтобы дожать «Наполи», чем неаполитанцы – к победе над «Болоньей». Хозяева продолжали нагнетать угловыми – на 90-й минуте Скуффет чудом парировал удар Хольма (мяч летел в дальний угол).

Итальяно удержал «красно-синих» на плаву, вопреки прогнозам

Когда такая тренерская команда, как «Болонья», выстреливает, и наставник уходит на повышение, проект стагнирует к прежним позициям, если не ниже. На деле у Мотты не срослось в «Ювентусе», он остался без работы – а «красно-синие» свои позиции сохранили.

У Винченцо Итальяно был тяжёлый период адаптации. В первых восьми турах чемпионата при нём «Болонья» одержала лишь одну победу. Плюс были ничья с «Шальке», поражения от «Ливерпуля», «Виллы» и общая разница голов 0:4. Но постепенно Итальяно выправил ситуацию – в новом году у «красно-синих» лишь одно поражение. Это за 18 матчей. В чемпионате прервалась пятиматчевая победная серия, но ничья с «Наполи» погоду не портит – в любом случае «Болонья» снова в зоне Лиги чемпионов. Причём смотрится гораздо убедительнее «Юве» и «Лацио».

Тотальный спад «Наполи»

Эта ничья ещё раз показала неготовность «Наполи» к чемпионским разборкам. Это было ясно и ранее. Когда свежесть ушла и потребовалось показывать стабильность на дистанции, у неаполитанцев посыпались ничьи. В пяти турах к ряду не было победы. В трёх из них банда Конте вела в счёте, но упускала преимущество. Ожидаемо на этом фоне в лидеры вырвался «Интер».

Показательно, что «Наполи» не смог воспользоваться даже шансом, который подарили лично «нерадзурри», сыграв вничью с «Пармой». У «Наполи» был сложный соперник – и всё же это никого не должно волновать, если ты в чемпионской гонке и твой конкурент ошибается. Этому проекту Конте пока рано в такие разборки.