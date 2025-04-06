Автогол и два пенальти в снежном дерби. В поединке ЦСКА и «Динамо» драматичная развязка

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сегодня, 21:56

Важное футбольное сражение.

Команды не остановила погода

Сложные условия для игры – мокрый снег и тяжелое поле, не помешали в братском дерби. ЦСКА и «Динамо» показали классный футбол. В перерыве поле убрали. Стало легче передавать друг другу мяч. А в первом тайме было сложно не совершить ошибку. Паниковал даже опытный голкипер Лунёв. У Андрея не пошла игра, а затем подножку подставила удача. Форвард ЦСКА Мусаев вывалился на ворота, но не успевал нанести удар. У него за спиной находился защитник Скопинцев. Дмитрий поспешил к мячу и забил в свои ворот уверенным тычком.

Шокирующий разворот заставил «Динамо» реагировать. Поначалу мало что получалось. Но фортуна сначала работала на две стороны. У правого латераля «Динамо» Касереса не получилась передача. Мяч киксом отправился к Мусаеву. Форвард ЦСКА выставил руку, а судья Карасёв указал на точку. Нет вопросов к решению, пенальти. Акинфеев в девятисотом матче в карьере не ушел с поля с «сухарем». Карраскаль улыбался перед ударом, что обычно намекает на нервозность и будущий промах. Колумбиец реагировал на словесные провокации Пьянича.

Оказалось, что Хорхе всё контролирует. Шикарный по силе и точности удар. У Акинфеева не было шансов спасти. Под снегом футболисты часто делали паузы и пытались обыгрывать соперников один в один. Два гола были прекрасным результатом за тайм по такой погоде. ЦСКА играл в уже привычной схеме «4-3-1-2». Файзуллаев был «десяткой», а Койта и Мусаев форвардами. В перерыве Тамерлан попросил о замене, ведь у него стрельнуло в колене. А когда был на поле, то Койта оттягивался на правый край, а Файзуллаев старался напрягать Касереса слева.

В концовке первого тайма ЦСКА играл лучше. А вот старт второго тайма за «Динамо». У полузащитника Глебова был шикарный шанс вывести новую команду вперед. Но бородач не Овечкин. Хоккеист в Вашингтоне забил рекордную 895-ю шайбу в НХЛ и побил тридцатилетний рекорд Уэйна Гретцки. Самый знаменитый фанат «Динамо» праздновал свои успехи, как и фанаты на футбольной арене после объявления диктора о рекорде. А вот хавбек Глебов пробил мимо Акинфеева, но Гайич подстраховал голкипера. Не пропустив, ЦСКА сумел успокоить игру.

Соседи побаивались друг друга

У ЦСКА не были заметными Обляков и Кисляк. Молодые напарники ветерана Пьянича должны были агрессивнее работать против Фомина и Чавеса. Хавбеки «Динамо» тоже не всегда принимали правильные решения. Не сыграли так успешно как тройка полузащитников «Спартака» в Ростове-на-Дону. В снежную погоду устать проще, чем на умеренном весеннем солнышке на юге. Во втором тайме важными были решения главных тренеров. Личка и Николич имели возможности перестроить команды серией замен, чтобы вернуть высокий темп в дерби.

Вот только соперники слишком друг друга уважали. Боялись допустить новые обидные ошибки, вроде автогола и пенальти. И хотя отдельные игроки, как Касерес, Бителло и Карраскаль у «Динамо», могли время от времени взять инициативу на себя, никто больше не спешил. Пошли мелкие фолы, стало больше пауз. Команды охотно оттягивались к своим воротам, располагаясь широко. У «Динамо» схема «4-1-4-1», но Карраскаль сегодня занимал достаточно низкую позицию. Чистые мячи к нему не доходили. Хорхе приходилось придумывать атаки «Динамо».

«Армейцы» ставили на резкие выпады. К Гуарирапе, который вышел вместо Мусаева, тренер ЦСКА добавил юного Глебова и Бистровича. У «Динамо» вышел форвард Маухуб вместо хавбека Фомина. Марокканец убежал в контратаку и заставил Карасёва свиснуть, показав Дивееву желтую карточку. У представителей ЦСКА есть право оспорить решение. Но подобные эпизоды разбавляли непродуктивный размен ударами. Ветеранов Лунёва и Акинфеева напрягали сегодня слишком редко, чтобы трибуны заводились не только после новостей о делах Овечкина.

Достойному футболу не хватало последних передач. Отчасти виновато поле. На таком газоне сложно рассчитывать силу передач. Футболисты выбирали пасы в ноги, а это замедление игры. Также не было смысла высоко прессинговать, ведь разрыв между линиями гарантировал одной из команд поражение в дерби. В последнее время ЦСКА побеждал соседей в Кубке страны и РПЛ . Так что для «Динамо» было важно для начала просто не проиграть. Не справились с этой задачей, ведь как раз оставили место для удачных контратак соседей сразу по двум флангам.

Джокеры ЦСКА перевернули игру

Венесуэльский нападающий Гуарирапа снова отличился в чемпионате за ЦСКА . Сауль хитро пробил над головой Лунёва. Хотя многие будут кивать на действия голкипера, для начала надо винить защитников. Кутицкий позволил Глебову прострелить, а Бальбуэна не успел закрыть удар Гуарирапы. Вратарям тяжело отражать удары прямо над головой – надо поднять и свести руки. Коварный выстрел позволил ЦСКА выйти вперед. Учитывая результаты прошлых матчей, «армейцы» поддержали традицию. А голевую атаку сделал центральный защитник Дивеев.

Отобрал мяч у форварда «Динамо». Пошел вперед сам и очень точно отдал мяч на Глебова. Учитывая положение в таблице, команде Лички стоило рисковать. Поражение от «Локомотива» ударило по чемпионским амбициям. А теперь новая неудача против ЦСКА . У тренера Лички было время для замен. Вышли джокеры Артур и Нгамалё. Но солировали футболисты, которых выпустил наставник Николич. Форвард «армейцев» Глебов после голевого паса добавил в резюме пенальти. Защитник Кутицкий не успел сыграть мяч и попал в стопу ловкому оппоненту.