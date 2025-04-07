«Ливерпуль» называют худшим лидером АПЛ за десятки лет. Выясняем, за что их так не любят

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сегодня, 11:59

Ставят ниже, чем «Лестер» Раньери.

Команду Слота называют посредственной

«Ливерпуль» окажется парадоксальным чемпионом Англии. Уверенно лидируют в АПЛ с новым тренером Слотом. В основе нет крутых новичков, переворачивающих игру. Не повторяется история появления Канте в основе «Челси» Конте. Тогда Антонио положился на француза в центре поля. Ещё получил в оборону Давида Луиса и Маркоса Алонсо. Азар и Диего Коста солировали в атаке. Куртуа и Аспиликуэта помогали без мяча. Даже будущий игрок «Спартака» Мозес у тренера Конте собрался и выдал удачные поединки.

«Челси» с десятой строчки подскочил на первую за год. Также «Ливерпулю» тяжело тягаться в симпатичности с «Лестером» Раньери. Аутсайдер стал первым в АПЛ после четырнадцатого места за год до этого. А «Ливерпуль» Клоппа в прошлом сезоне пришел третьим. Уступили «Манчестер Сити» на девять пунктов. «Арсенал» оторвался на семь очков. За семь туров до конца нового чемпионата команда Слота набрала 73 пункта и уже оторвалась от Артеты на 11 очков. Могло быть четырнадцать, но проиграли «Фулхэму».

Второе поражение «красных» в АПЛ . В первом круге уступили дома «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» деловито разбирался с достойными оппонентами, вроде «Манчестер Сити». Не проигрывали другим конкурентам в очных матчах. Но даже против «Эвертона» и МЮ допускали ничьи. «Ливерпуль» не всегда хорош. Справедливая оценка экспертов и фанатов из Англии. Главные претензии как раз внутри страны. Команда Слота не раскрылась на финальном отрезке сезона, не прибавила и не сохранила лоск.

Даже Салах, однозначный герой сезона в АПЛ с дикой результативностью, сбавил. Два гола в ворота «Саутгемптона» забьет даже Артём Дзюба. Эта команда досрочно вылетела из АПЛ , быстрее всех в истории. А оборона «Ливерпуля» влетела «Фулхэму», невзирая на снижение нагрузок после прощания с другими турнирами. У чемпионов Англии смазанная концовка сезона. Она напоминает, насколько непростыми являются отношения внутри коллектива. В семье «Ливерпуля» впереди важные потрясения – серия разводов.

«Ливерпуль» на пороге опасной перестройки

По ходу частых победных серий «Ливерпуля» в АПЛ , которые прерывались ничьими, отмечали необычность команды. Многие лидеры открыто обсуждали свое будущие с другими клубами. Алиссон ждёт в воротах Мамардашвили, бразилец может уехать летом. Ван Дейк подумывает о Париже и Мюнхене. У Вирджила были грубые ошибки в АПЛ в этом сезоне. Возможно, в его случае возраст – ключевой фактор. Некоторые футболисты резко теряют форму. Александер-Арнольд – игрок «Реала», уйдет свободным агентом.

Получил много комментариев с упоминанием Иуды от фанатов «Ливерпуля». Салах может остаться, но всё не так радужно. У «Ливерпуля» есть футболисты, чья форма не отвечает высоким стандартам гегемона в АПЛ . Как правильно говорит Мармуш, речь о чемпионате, где много невероятно сильных команд. Кроме тройки аутсайдеров, у всех есть шансы забрать очки у лидеров. В «Ливерпуле», где Конате и Робертсон теряли нападающих, будучи игроками основы, легко могут задумать перестройку всей линии обороны.

И что это за чемпион? Пять футболистов – защитники и голкипер, могут уйти. И важно усилить атаку. Собослаи не всегда хорош. Его сложно назвать идеальной «десяткой». Напарники Салаха порой показывают откровенно средний футбол. Гакпо и Диас нестабильные и недостаточно результативные, если вспоминать о Мане. Фирмино не был прирожденным центральным нападающим. Зато Бобби понимал Мане и Салаха. Нуньес и Жота в центре атаки играют так, что боссы «Ливерпуля» уже ищут ударного форварда.

Никто не знает, насколько успешной будет новая версия «красных». «Арсенал» после титула в АПЛ не выигрывал на протяжении 21 сезона подряд. «Манчестер Юнайтед» без кубка двенадцать лет подряд. «Челси» не выигрывал восемь лет. «Лестер» не будет чемпионов Англии в обозримом будущем. Возможно, больше никогда не будет. «Ливерпуль» вернет себе кубок, прервут четырехлетнюю победную серию «Манчестер Сити». Но понимаем, почему англичане недовольны. Вместо чемпионской гонки получил поддавки.

Впечатление испортили весенние неудачи

Критики «Ливерпуля» скажут, что первый титул в истории в АПЛ выиграли во время всемирной пандемии, а второй кубок достанется «красным» в сезоне синхронных неожиданных проблем конкурентов. «Манчестер Сити» пережил крах, когда считался стабильным монолитным чемпионом. «Арсенал» играет хуже, чем планировал Артета. Даже отказ от центрального форварда не должен был так сильно повлиять. «Канониры» глупо теряют очки. При этом команду Гвардиолы в очном матче сумели разнести 5:1.

«Челси» выдал яркий отрезок, но их тренер Мареска правильно оценил ситуацию – не готовы к чемпионству. Проблемы с голкипером, в обороне и с нападающим. Американский владелец клуба не доверился профессионалам, не собрал состав с новыми Канте и Азаром. Наконец, в «Манчестер Юнайтед» такой бардак, что неприличной богатый исторический враг «Ливерпуля» на тринадцатой строчке с новым наставником. Сыграли вничью в дерби Манчестера, но поединок оставил гнетущее впечатление.

Конкуренты расступились. А «Ноттингем Форест» по ресурсам не мог стать новым «Лестером». За десять лет самые богатые клубы АПЛ сделали многое, чтобы история Варди и Мареза не повторилась. «Ливерпулю» расчистили путь к вершине. У лидера не самая успешная оборона сезона, «Арсенал» пропустил меньше. Атакуют успешно, но из 72 голов сразу 44 создали после пасов и ударов Салаха. К Мохамеду нет вопросов в АПЛ , но есть вопросы в Лиге чемпионов. Критика усилилась после матчей с ПСЖ .

«Ливерпуль» вылетел от «Плимута» из Кубка Англии и проиграл «Ньюкаслу» финал Кубка лиги. Серия неудач обвалила акции Слота. Не так стремительно и страшно, как на фондовых рынках по всему миру в новый «черный понедельник». Но достаточно явно, чтобы заговорили о месте этого «Ливерпуля» на чемпионском Олимпе. Все версии победного «Манчестер Сити» были крутыми. «Челси» Конте и «Лестер» Раньери демонстрировали характер. А при Клоппе «Ливерпуль» был круче, чем сейчас при Слоте.