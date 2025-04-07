Лучшая команда России прямо сейчас. ЦСКА грамотнее всех использовал зимний перерыв

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сегодня, 14:52

Можно отставить ложную скромность.

Николич правильно хвалит свою команду

Современные люди обратили внимание на психическое здоровье, что здорово. Но кто умнее, тот понимает, что психология – молодая модная наука. Рядом с врачами и терапевтами есть шарлатаны. Они рассказывают молодым людям, что «я» — единственная буква алфавита. Есть только личные границы, собственные потребности и не нужна эмпатия. Беда учит, что это не так. Но в футболе не все умные. Высокомерность стабильно топит команды. А вот здоровая оценка себя помогает, как в случае с ЦСКА . Тренер Николич не скромничает:

На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей. Я внимательно смотрел игру «Оренбурга» с «Пари НН». «Оренбург» играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече.

Верные оценки. Шанс на чемпионство упустили осенью. Поезд ушел. Но предположение, что ЦСКА лучшая команда весны, зародилось до дерби. А после победы над «Динамо» одним аргументом больше. Хотя можно добавить, что соперник был неплох. Хватало гола хавбека «Динамо» Глебова на старте второго тайма, чтобы «армейцы» занервничали. Но защитник ЦСКА Гайич подстраховал Акинфеева, а героем стал другой Глебов – молодой форвард «армейцев» Кирилл. Оказался самых агрессивным, быстрым и техничным на поле.

Вот такого настроя порой не хватает игрокам «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». «Краснодар» тоже старается, как ЦСКА , но команда Мусаева не на пике формы. Тренер с этим не будет спорить. Хотя «горожане» набрали 14 пунктов из 18, у ЦСКА результаты ещё лучше. «Армейцы» взяли 16 очков, потеряли два балла лишь в матче против «Зенита». Московский клуб вернулся в режим рационального и грамотного футбола. Хотя эта команда не имеет ничего общего с последней чемпионской, ЦСКА тянется к историческим корням.

Надежность обороны в основе успехов ЦСКА

«Армейцы» пропустили чуть больше мячей, чем «Краснодар» и «Зенит». Но их защита пережила смену тактики. Была тройка в центре, а теперь играют в четыре защитника. Набрал форму Гайич, хотя раньше уступал латералю Келвену. Мойзес перешел из центра на родной левый фланг, вытеснив Кругового. Все названые футболисты имеют удачные матчи за ЦСКА в новом сезоне. Дивеев и Роша – самая стабильная связка центральных защитников. У «Зенита» и «Краснодара» были перестановки в центре обороны, как и у «Динамо».

У «Локомотива» центральные защитники – обуза команды. У «Спартака» эффективная защита, но всё вертится вокруг формы Бабича. А у ЦСКА лидеры обороны – Роша, Дивеев и Мойзес, играют на высоком уровне почти весь сезон. Также активно заработал Кисляк, молодой опорник. Николич перестроил полузащиту. Пьянич стал центральной фигурой, ведь сербский тренер хочет держать мяч. Миралем благодаря опыту быстро освоился, как Мхитяран в «Интере». Играет ниже, чем Генрих, но уверенно стабилизирует работу линии.

Пьянич случайно навредил своими успехами Облякову и Кисляку. Им стало сложнее быть центральными фигурами, обслуживают команду. Зато откровенных ошибок стало меньше. Хотя у «Динамо» опытные хавбеки – Глебов, Фомин и Чавес, вчера не переиграли коллег из ЦСКА . Также не было доминирования «Зенита». Команда Семака нанесла 2 удара в створ ворот Акинфеева. Когда Николич менял роли, используя Файзуллаева ниже и выше по схеме, или доверял Бистровичу, конструкция не ломалась. ЦСКА подошла схема «4-3-1-2».

Гибридная природа узкой на первый взгляд тактики помогает нападающим. Хотя никто персонально не проводит выдающийся сезон, у форвардов теперь удобные позиции. Плеймейкер Файзуллаев получил свободу. Аббосбек не на пике формы, как и Обляков, но толковая командная игра дает им время подготовиться. Мусаев, Гуарирапа, Койта, Глебов, Шуманский и Алеррандро тоже могут не спешить. ЦСКА не участвует в чемпионской борьбе. Зато хорошая форма в РПЛ помогает повысить шансы на выход в финал Кубка страны.

Впереди минимум три дерби и «Краснодар»

Начали разговор с того, что в футболе важно не зазнаваться. Талантливый крайний форвард «Реала» Винисиус столько раз намекал, что является лучшим футболистом планеты, что сейчас оставляет гнетущее впечатление своей игрой. Важно не зазнаваться и футболистам ЦСКА . Например, посмотрим на атакующие показатели. «Армейцы» шестые по забитым мячам в РПЛ . На один гол опережают «Ростов», которому ничего не нужно.

По качеству моментов ЦСКА на седьмой строчке. Здесь ниже бывшей команды Карпина. Николич прекрасно понимает, что в весенних поединках его команда дралась за каждый пункт и каждый гол. У ЦСКА 11 мячей после розыгрыша стандартов, 2 гола с пенальти и 2 автогола соперников после мяча Скопинцева в ворота «Динамо». У ЦСКА 15 вот таких голов, но при этом всего 18 мячей в позиционных атаках. Это показатель «Акрона» с Дзюбой. Контратакует ЦСКА пока тоже плохо. У них всего 3 мяча в быстрых выпадах. Не все фазы игры проработали.

Также у ЦСКА сложный календарь. На следующей неделе ответный поединок с «Динамо» в Кубке. После трех подряд поражений в дерби подопечные Лички попробуют взять реванш у «армейцев». Дальше у Николича встречи против «Крыльев Советов», «Спартака» и «Ахмата». Соперники упрямые и каждый может оказаться неудобным. «Краснодар» и «Локомотив» — ещё два сильных оппонента. У ЦСКА были матчи против середняков, а ещё встречи с «Динамо» и «Зенитом», которые сейчас не в лучшей форме. Важно учитывать все обстоятельства.