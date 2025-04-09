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«Реал» повторил клубный антирекорд

вчера, 10:43

Вчера в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. Таким образом, «сливочные» не смогли забить в двух играх Лиги чемпионов подряд впервые с февраля-марта 2009 года (матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:32
Арсенал заслуженно победил именно с таким счетом 3-0.
Алаба и Беллингем вытаскивали из пустых, Куртуа спасал как зверь...
короче, роялистам ждать новый сезон, придет Хави Алонсо, и надеюсь, будет королеввский новый зрелищный футбол от Реала.
нет команд, которая побеждает каждые сезон все подряд.
МанСити вот поднялись так высоко, 4 чемпионских титулов подряд.
а теперь больно падают...
сливочные со временем найдут свою игру, да, понадобится время, новый тренер если постражники начнет давать, может потом у них глаза загорятся для побед) особенно Мбаппе, который сквозь игроков хочет пройти.
Анчелотти спасибо за все
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 11:31
Повтори.. 👉🥃.. 🤭
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:21
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 11:13
      Incredulous
      Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 11:09
      Ну а как же. Им же всем Реал как кость в горле, столько побед, столько трофеев, что ни одному клубу в мире даже близко не приблизиться ещё очень и очень долго. А тут на тебе, Реал оступился и упал. Вот эти гиены и сбежались хоть немного покусать раненого льва, хоть немного, хоть недолго, но куснуть.
      p89yuk6wz28q
      p89yuk6wz28q
      вчера в 10:57
      Похоже пройти Арсенал уже шансов нет.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 10:56, ред.
      Это даже не Моськи.
      Моську хоть видно/слышно было...)
      Futurista
      Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 10:53, ред.
      Моськи на слона набросились)...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 10:51, ред.
      Весело читать такое...
      Подобный "антирекорд" даже клубам Европы классом выше среднего за всю их историю непокоряется, а тут Реал такой фигнёй решили троллить...
      Это как же планку клубного футбола надо было Реалу поднять, чтоб за такое ругать ??
      Ржачь, да и только.))
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      вчера в 10:50
      В следующей игре обновит это достижение. Как-никак кому, как не лучшему клубу в истории футбола устанавливать рекорды. 🤔
      p46fnfc32nuy
      p46fnfc32nuy
      вчера в 10:49
      Это подчеркивает трудности, с которыми столкнулся «Реал», и ставит под сомнение их шансы на успешное продолжение в турнире.
      Гость
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