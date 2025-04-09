«Реал» повторил клубный антирекорд

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вчера, 10:43

Вчера в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. Таким образом, «сливочные» не смогли забить в двух играх Лиги чемпионов подряд впервые с февраля-марта 2009 года (матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала).