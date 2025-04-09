«Реал» повторил клубный антирекорд

Вчера в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. Таким образом, «сливочные» не смогли забить в двух играх Лиги чемпионов подряд впервые с февраля-марта 2009 года (матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала).
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Алаба и Беллингем вытаскивали из пустых, Куртуа спасал как зверь...
короче, роялистам ждать новый сезон, придет Хави Алонсо, и надеюсь, будет королеввский новый зрелищный футбол от Реала.
нет команд, которая побеждает каждые сезон все подряд.
МанСити вот поднялись так высоко, 4 чемпионских титулов подряд.
а теперь больно падают...
сливочные со временем найдут свою игру, да, понадобится время, новый тренер если постражники начнет давать, может потом у них глаза загорятся для побед) особенно Мбаппе, который сквозь игроков хочет пройти.
Анчелотти спасибо за все
Алаба и Беллингем вытаскивали из пустых, Куртуа спасал как зверь...
короче, роялистам ждать новый сезон, придет Хави Алонсо, и надеюсь, будет королеввский новый зрелищный футбол от Реала.
нет команд, которая побеждает каждые сезон все подряд.
МанСити вот поднялись так высоко, 4 чемпионских титулов подряд.
а теперь больно падают...
сливочные со временем найдут свою игру, да, понадобится время, новый тренер если постражники начнет давать, может потом у них глаза загорятся для побед) особенно Мбаппе, который сквозь игроков хочет пройти.
Анчелотти спасибо за все
Моську хоть видно/слышно было...)
Моську хоть видно/слышно было...)
Подобный "антирекорд" даже клубам Европы классом выше среднего за всю их историю непокоряется, а тут Реал такой фигнёй решили троллить...
Это как же планку клубного футбола надо было Реалу поднять, чтоб за такое ругать ??
Ржачь, да и только.))
Подобный "антирекорд" даже клубам Европы классом выше среднего за всю их историю непокоряется, а тут Реал такой фигнёй решили троллить...
Это как же планку клубного футбола надо было Реалу поднять, чтоб за такое ругать ??
Ржачь, да и только.))