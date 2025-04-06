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«Динамо» поздравило Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

вчера, 23:04

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4).

Этот гол стал для россиянина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), став лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

Футбольный клуб «Динамо» поздравил Овечкина с этим легендарным достижением.

Это случилось. Александр Михайлович Овечкин — ЛУЧШИЙ игрок в истории мирового хоккея.

895-я шайба Ови стала рекордной. Саша обошёл, казалось бы, недостижимую планку имени Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ!

Гордость страны. Гордость хоккея. Гордость «Динамо». Поздравляем всю семью Овечкиных с этим невероятным достижением

«Динамо» поздравило Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

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Все комментарии
re8jhsbpw4wa
re8jhsbpw4wa
сегодня в 05:15
Тут уж все его поздравляют. Отправил Гретцки на обочину славы.
баск
баск ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Вы, любезный, сегодня прям в ударе))
То про какие-то грамоты Степашина, то про 5 страниц, вот же вы какой неугомонный)

Про Овечкина по-существу.
Стать лучшим голеадором в регулярках- это конечно круто, Саня большой молодец и надолго заявился в число рекордистов НХЛ.

Однако, журналисты всего света дружно перевирают суть этого рекорда.
Даже Сокккер промазал в корректности фразы-

"Этот гол стал для россиянина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Таким образом, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола),
став лучшим бомбардиром в истории НХЛ."

На самом же деле лучшим бомбардиром в истории НХЛ по-прежнему
остаётся Гретцки.
Поскольку сезон в НХЛ состоит из двух частей, регулярки и плей-офф.
Саня перебросал Гретцки пока только в регулярке.

В плей-офф же за канадцем числится 122 заброшенных шайбы.
Соответственно, итого в НХЛ у Гретцки 894+122=1016 шайб.
У Сани в регулярке + плей-офф 895+72=967, то есть на 49 меньше.
Пока.

Если Саня захочет, то сможет побить и этот рекорд, но для этого требуется ещё ровно 50 шайб.
Закинет их- тогда он и в самом деле станет лучшим бомбардиром НХЛ, а пока он только лучший бомбардир регулярки.

Так что на счёт "5 листов" придётся вам потерпеть, хватит пока и одного..)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:20, ред.
Я рад тому, что именно русский хоккеист стал рекордсменом. Рад за болельщиков из-за океана, которые выбросили в мусорную корзину все политические разногласия и горячо и искренне поздравили Александра, подтвердив всем известную истину "Спорт вне политики". Посмотрев поздравления в его адрес самогО Уэйна Гретцки, убеждён, что он всем сердцем радовался достижению россиянина. Хотя в душЕ и горевал. Чуть - чуть, немножко, самую малость, капелюшечку.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ну вот и хорошо!Можно спать идти спокойно! Кстати тот же Ягр поздравил Саню!
shur
shur
вчера в 23:35
...спорт вне политики, спасибо Саша, за то что ты есть!!!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:24
Действительно легендарно ! 26 лет держался рекорд , кстати играл в гостях , но как фанаты хозяев радовались ))))
shur
shur
вчера в 23:24
...это чудо, это на века, это история!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:21
...где наш несравненный Баск с позравлениями на пяти страницах!!!
Вот здесь про "Динамо" совершенно в точку, чай воспитанник родной,доморощенный!
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:19
Знаю что Гашек в истерике сейчас)
протон
протон
вчера в 23:13
Если бы не травма, и ковид давно бы перебил дату.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:12
Никто не слышал а Гашек ничего не буробил про Санино достижение?)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:09
Теперь без всяких ВЕЛИЧАЙШИЙ в истории мирового хоккея и НХЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:05
Самые искренние поздравления Саше!!!
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