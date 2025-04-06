«Динамо» поздравило Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4).
Этот гол стал для россиянина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), став лучшим бомбардиром в истории НХЛ.
Футбольный клуб «Динамо» поздравил Овечкина с этим легендарным достижением.
Это случилось. Александр Михайлович Овечкин — ЛУЧШИЙ игрок в истории мирового хоккея.
895-я шайба Ови стала рекордной. Саша обошёл, казалось бы, недостижимую планку имени Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ!
Гордость страны. Гордость хоккея. Гордость «Динамо». Поздравляем всю семью Овечкиных с этим невероятным достижением
То про какие-то грамоты Степашина, то про 5 страниц, вот же вы какой неугомонный)
Про Овечкина по-существу.
Стать лучшим голеадором в регулярках- это конечно круто, Саня большой молодец и надолго заявился в число рекордистов НХЛ.
Однако, журналисты всего света дружно перевирают суть этого рекорда.
Даже Сокккер промазал в корректности фразы-
"Этот гол стал для россиянина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Таким образом, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола),
став лучшим бомбардиром в истории НХЛ."
На самом же деле лучшим бомбардиром в истории НХЛ по-прежнему
остаётся Гретцки.
Поскольку сезон в НХЛ состоит из двух частей, регулярки и плей-офф.
Саня перебросал Гретцки пока только в регулярке.
В плей-офф же за канадцем числится 122 заброшенных шайбы.
Соответственно, итого в НХЛ у Гретцки 894+122=1016 шайб.
У Сани в регулярке + плей-офф 895+72=967, то есть на 49 меньше.
Пока.
Если Саня захочет, то сможет побить и этот рекорд, но для этого требуется ещё ровно 50 шайб.
Закинет их- тогда он и в самом деле станет лучшим бомбардиром НХЛ, а пока он только лучший бомбардир регулярки.
Так что на счёт "5 листов" придётся вам потерпеть, хватит пока и одного..)))
То про какие-то грамоты Степашина, то про 5 страниц, вот же вы какой неугомонный)
Про Овечкина по-существу.
Стать лучшим голеадором в регулярках- это конечно круто, Саня большой молодец и надолго заявился в число рекордистов НХЛ.
Однако, журналисты всего света дружно перевирают суть этого рекорда.
Даже Сокккер промазал в корректности фразы-
"Этот гол стал для россиянина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Таким образом, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола),
став лучшим бомбардиром в истории НХЛ."
На самом же деле лучшим бомбардиром в истории НХЛ по-прежнему
остаётся Гретцки.
Поскольку сезон в НХЛ состоит из двух частей, регулярки и плей-офф.
Саня перебросал Гретцки пока только в регулярке.
В плей-офф же за канадцем числится 122 заброшенных шайбы.
Соответственно, итого в НХЛ у Гретцки 894+122=1016 шайб.
У Сани в регулярке + плей-офф 895+72=967, то есть на 49 меньше.
Пока.
Если Саня захочет, то сможет побить и этот рекорд, но для этого требуется ещё ровно 50 шайб.
Закинет их- тогда он и в самом деле станет лучшим бомбардиром НХЛ, а пока он только лучший бомбардир регулярки.
Так что на счёт "5 листов" придётся вам потерпеть, хватит пока и одного..)))
Вот здесь про "Динамо" совершенно в точку, чай воспитанник родной,доморощенный!
Вот здесь про "Динамо" совершенно в точку, чай воспитанник родной,доморощенный!