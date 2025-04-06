«Динамо» поздравило Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

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вчера, 23:04

Нападающий «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4).

Этот гол стал для россиянина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ . Таким образом, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), став лучшим бомбардиром в истории НХЛ .

Футбольный клуб «Динамо» поздравил Овечкина с этим легендарным достижением.