Криштиану Роналду заявил, что не гонится за 1000-м голом в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дубль в матче против «Аль-Хилаля» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1), забив 930-й и 931-й голы в карьере. После этой игры португальский форвард отметил, что у него нет цели забить 1000 голов в своей карьере.
Давайте наслаждаться моментом. Я не гонюсь за 1000-м голом. Если это произойдет – отлично. Если этого не произойдет, значит, этого не произойдет. Главное – это текущий момент, а не то, что может произойти. Нужно наслаждаться моментом, это была отличная победа – конечно, не потому, что я забил. Я рад забить два гола в ворота «Аль-Хилаля», но самое главное – выиграть дерби.
Чтоб я так жил!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Чтоб я так жил!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Не тратьте зря время- адепты гнилого пистона непробиваемые...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Не тратьте зря время- адепты гнилого пистона непробиваемые...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Теперь Месси. Когда получил последний ЗМ, сказал, что ему хватит наград и судя по тому, что потом он пропустил церемонию The Best, где он выиграл, я ему верю. Цацку от Байдена тоже не поехал получать.
Теперь Месси. Когда получил последний ЗМ, сказал, что ему хватит наград и судя по тому, что потом он пропустил церемонию The Best, где он выиграл, я ему верю. Цацку от Байдена тоже не поехал получать.
таковы были разговоры после того интервью в августе 2024.
даже год не прошел, уже диссоциативное расстройство личности.
зовите санитаров.
или сегодня говорит лжероналду? ))
таковы были разговоры после того интервью в августе 2024.
даже год не прошел, уже диссоциативное расстройство личности.
зовите санитаров.
или сегодня говорит лжероналду? ))
скромный же !
скромный же !