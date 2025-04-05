Криштиану Роналду заявил, что не гонится за 1000-м голом в карьере

Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матче против «Аль-Хилаля» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1), забив 930-й и 931-й голы в карьере. После этой игры португальский форвард отметил, что у него нет цели забить 1000 голов в своей карьере.

Давайте наслаждаться моментом. Я не гонюсь за 1000-м голом. Если это произойдет – отлично. Если этого не произойдет, значит, этого не произойдет. Главное – это текущий момент, а не то, что может произойти. Нужно наслаждаться моментом, это была отличная победа – конечно, не потому, что я забил. Я рад забить два гола в ворота «Аль-Хилаля», но самое главное – выиграть дерби.