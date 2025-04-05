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Криштиану Роналду заявил, что не гонится за 1000-м голом в карьере

вчера, 21:46

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дубль в матче против «Аль-Хилаля» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1), забив 930-й и 931-й голы в карьере. После этой игры португальский форвард отметил, что у него нет цели забить 1000 голов в своей карьере.

Давайте наслаждаться моментом. Я не гонюсь за 1000-м голом. Если это произойдет – отлично. Если этого не произойдет, значит, этого не произойдет. Главное – это текущий момент, а не то, что может произойти. Нужно наслаждаться моментом, это была отличная победа – конечно, не потому, что я забил. Я рад забить два гола в ворота «Аль-Хилаля», но самое главное – выиграть дерби.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:52
Ты говоришь правду?
Чтоб я так жил!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
Я никогда не ругаюсь. Я говорю правду.. Хе..
Capral
Capral ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:45
Я тоже не немецком ругаться умею, да ещё как!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17
Немецкий я знаю. Помнишь?.. Хе.. 🤭
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:58
Доброй. Да я это понимаю с каждым днем всё больше и больше)
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
    Capral
    Capral ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
    вчера в 23:16
      He Э Г О И СТ
      He Э Г О И СТ
      вчера в 23:00
      Вор и врун.. Хе..🤣
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 22:46
      А ты веришь словам? Смотри на поступки. Роналду пытался украсть гол Бруну на ЧМ. Роналду ушел с поля во время матча и бросил капитанскую повязку, когда не засчитали его гол. Ну и множество подобных примеров. Это говорит о том, что ему важны голы. Не говоря о том, что он основал собственную награду и вручает сам себе по 2-3 штуки каждый год. Еще есть множество поступков, которые говорят, что Роналду важны голы, рекорды, награды, деньги и т. д.

      Теперь Месси. Когда получил последний ЗМ, сказал, что ему хватит наград и судя по тому, что потом он пропустил церемонию The Best, где он выиграл, я ему верю. Цацку от Байдена тоже не поехал получать.
      Pumpurum
      Pumpurum ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 22:43
      Т.е. на камеру отказаться от части зарплаты в Юве и требовать её в конвертах это прямата. Вот это как раз лукавство. Даже обман, самопиар и всё-такое негативное.
      Pumpurum
      Pumpurum ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 22:42
      Потому что это противоречит нарциссизму и эгоцентризму. Он даже на камеру отказавшись от денег в ковидный сезон, все равно их получал в Юве. Таким людям нет веры, что они не гонятся за личной выгодой и достижениями.
      Маг_тм
      Маг_тм
      вчера в 22:27
      Странные люди фанаты Месси, если Аргентинец скажет, что он не гонится за ЗМ, что ему пофиг на индивидуальные награды, что он не считает себя лучшим игроком, ему доверяют полностью. Но если подобное скажет Рон, то они конечно ему в душу залезли, и Рон врёт. Да оба они хотят по больше ЗМ, по больше наград, по больше рекордов, это два великих игрока в истории. Португалец просто прямой, и плохо умеет скрывать свои чувства, а Месси лукавит, отрицая всё. Тут дело не в скромности совсем.
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 22:04
      Ну что.... не гонится официально, а в душе и мыслях...????
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      вчера в 21:59
      Не гонится? Тогда что он делает? Трофеи 4-й год не выигрывает. Если не ради голов, то ради чего?
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 21:58
      если Криштиану поставил себе цель - тысячу гол, то можно не сомневаться он это сделает, сколько бы ему не понадобилось на это времени.
      таковы были разговоры после того интервью в августе 2024.
      даже год не прошел, уже диссоциативное расстройство личности.
      зовите санитаров.
      или сегодня говорит лжероналду? ))
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 21:56
      Ну как бы если не забьёт то типа вроде как и не хотел, интересно он только нам врёт или себе тоже?
      112910415
      112910415
      вчера в 21:55
      скромничает ...
      скромный же !
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 21:54
      Он это сделает неторопливо, со вкусом... Лукавит Криштиану.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 21:49
      Во заливает....
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 21:48
      Красавчик в любом случае. И дай Бог тебе Удачи.
      Pumpurum
      Pumpurum
      вчера в 21:47
      Пи...бол.
      Гость
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