«Реал» установил клубный антирекорд

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вчера, 09:22

Вчера в матче 30-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Валенсии» (1:2). Нападающий мадридцев Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Это уже пятый случай в сезоне, когда футболисты «Реала» не смогли забить с одиннадцатиметровой отметки, что является клубным антирекордом начиная с сезона 2013/2014. Всего в текущей кампании игроки «сливочных» реализовали одиннадцать пенальти из шестнадцати.