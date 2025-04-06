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«Реал» установил клубный антирекорд

вчера, 09:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Вчера в матче 30-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Валенсии» (1:2). Нападающий мадридцев Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Это уже пятый случай в сезоне, когда футболисты «Реала» не смогли забить с одиннадцатиметровой отметки, что является клубным антирекордом начиная с сезона 2013/2014. Всего в текущей кампании игроки «сливочных» реализовали одиннадцать пенальти из шестнадцати.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:17, ред.
))) Мальчики из евро-медиа, которые пишут об антирекордах Реала сезона 2013-2014, очень глупо выглядят, потому что в том сезоне Реал взял ушастого...
Поэтому на такие мелочи размениваются те, кто об этом не знает, ибо в то время под стол ходили.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:54
Такими темпами чемпионства не видать...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:47
Впервые в истории Реал пропустил дважды 5-го апреля 25-го года 🤔
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:45, ред.
Мне кажется, судьи виноваты. Почему они не убирают из ворот вратарей соперников Реала, давая тем шанс отразить удар? Да и вообще могли бы сразу автоматически гол засчитывать при назначении пенальти.
Пересу надо подать жалобу. 🤔
shlomo
shlomo
вчера в 09:38
Интересно, а кто ведет такую статистику и главное зачем она нужна....
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:30
Надо давать исполнять Джуду, он хорошо бьет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:28
16 пеналей уже, надо бы до 20-ти довести это число))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:26, ред.
Ну то есть исторически это никакой не рекорд, а только за последние 11 лет рекорд. Опять новость высосанная из пальца. А можно каждую неделю рекорды в принципе кстати устанавливать. Впервые за один последний матч Реал проиграл матч, и это клубный антирекорд за последний матч, 100% проигранных игр, так же Реал впервые начиная с последнего матча пропустил дома два мяча, а так же забил 1 мяч впервые за последний матч и т.д.
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