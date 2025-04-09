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«Ювентус» рассматривает Лукмана как альтернативу Осимхену

вчера, 16:32

По данным источника, несмотря на то, что спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассматривает нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, который находится в аренде в «Галатасарае», как приоритетную трансферную цель в предстоящее летнее трансферное окно, клуб не готов удовлетворить его финансовые требования.

Футболист ожидает заработную плату в размере около 10 миллионов евро после уплаты налогов. Кроме того, «Наполи» не заинтересован в продаже своего игрока прямому конкуренту.

В свете сложившейся ситуации «Ювентус» серьезно рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Аталанты» Адемолой Лукманом.

Джунтоли обсуждал возможность трансфера со спортивным директором «Аталанты» Тони Д’Амико после матча между командами в январе. «Аталанта» готова рассмотреть предложения по Лукману от 60 миллионов евро, что может стать серьезным препятствием для «Ювентуса».

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протон
протон
вчера в 19:54
Одна шляпа другой хуже. На Осимена хоть какие-то чахлые надежды еще можно возложить, но как он вписывается в новую политику экономии, ума не приложу.
А по Лукману правильно пишут: из всех продаж Аталанты за последние годы заиграл один Ромеро. Да и то, думаю, потому, что не успел отформатироваться под футбол Гасперини.
The Bilderberg group
The Bilderberg group
вчера в 16:42
Лукман ни разу не центр нап в отличии от неаполитанского Виктора
Гость
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