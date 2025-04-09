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«Байер» проявляет предметный интерес к вратарю «Брентфорда»

вчера, 14:44

В поисках усиления вратарской линии «Байер» обратил своё внимание на голкипера «Брентфорда» Марка Флеккена. Сообщается, что леверкузенцы уже связались с голландцем, у которого контракт с «пчёлами» до лета 2027 года. «Байеру» придётся заплатить за него около 15 миллионов евро, и эта сумма, по мнению «Брентфорда», не подлежит обсуждению.

Флеккен перешёл в английский клуб из «Фрайбурга» в июле 2023 года. В текущем сезоне 31-летний голкипер провёл 30 матчей в АПЛ (45 пропущенных мячей, 6 игр на ноль) и 2 матча в Кубке английской лиги (4 пропущенных мяча). Портал Transfermarkt оценивает Флеккена в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Байер» хочет подписать защитника сборной Румынии.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:49
Если вратарь нужен Брентфорду, то у Байера мало шансов его подписать.
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