«Байер» проявляет предметный интерес к вратарю «Брентфорда»

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вчера, 14:44

В поисках усиления вратарской линии «Байер» обратил своё внимание на голкипера «Брентфорда» . Сообщается, что леверкузенцы уже связались с голландцем, у которого контракт с «пчёлами» до лета 2027 года. «Байеру» придётся заплатить за него около 15 миллионов евро, и эта сумма, по мнению «Брентфорда», не подлежит обсуждению.

Флеккен перешёл в английский клуб из «Фрайбурга» в июле 2023 года. В текущем сезоне 31-летний голкипер провёл 30 матчей в АПЛ (45 пропущенных мячей, 6 игр на ноль) и 2 матча в Кубке английской лиги (4 пропущенных мяча). Портал Transfermarkt оценивает Флеккена в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Байер» хочет подписать защитника сборной Румынии.