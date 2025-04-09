Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Челси» готов заплатить 120 млн евро за игрока «Реала»

вчера, 16:15

В предстоящее летнее трансферное окно «Челси» хочет заполучить нападающего «Реала» и сборной Бразилии Родриго Силву. «Синие» готовы заплатить за игрока 120 миллионов евро. Лондонский клуб видит в бразильце лидера атаки. В свою очередь приход нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» пошатнул позиции Родриго в мадридской команде.

В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМЮ заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Эдерсона
Вчера, 15:46
«Байер» проявляет предметный интерес к вратарю «Брентфорда»
Вчера, 14:44
Мората близок к возвращению в Ла Лигу
Вчера, 13:09
СлухиДва топ-клуба АПЛ интересуются голкипером «Ромы»
Вчера, 12:54
Слухи«Арсенал» готов заплатить 125 млн фунтов стерлингов за Лаутаро
Вчера, 12:28
«Арсеналу» выделят 230 млн евро на летнее трансферное окно
Вчера, 11:58
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:09
Реал наврятли продаст. А Челси скорее всего и не станет покупать его, в Челси игрокам не платят огромных ЗП уже.
zdeniss
zdeniss
вчера в 20:36
После вчерашней игры 120 вся команда стоит, а тут за одного предлагают. Фейк, наверно...
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:41
Игрок хороший но вряд ли его продадут
112910415
112910415
вчера в 17:00
предложение-то заманчивое !
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:00
Думаю это не очень реально. Нужен он Реалу
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:58
Перес бизнесмен))
за Винисиус огромный рынок и возможности заработать.
и чтоб продать Винисиуса, Перес должен получит очень очень крутое предложение.
Родриго. как правильно заметил, скромный парень.
да, амбиции есть, хочет играть. но скромный.
в наше время скромность на рынке не ценится.
как Роналду, эти игроки Мбаппе, Джуд, Винисиус стали глобальными иконами.
Родриго или Рафинья, сколько пользы не принесут в команде, ни разу не будут такими успешными магнатами медиа.
соцсети рулят здесь. а бизнес хочет только известных влиятельных игроков.
Реалу нужны Винисиусы и Мбаппе.
Родриго, Вальверде, Камавинга просто рабочая лошадка.
поэтому все были возмущены что Родри дали Золотой мяч.
для Переса это удар по репутации. по его вере в бизнес-поект.
Bryan
Bryan ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:36
Думаю, Вини больше близок к уходу из Реала чем Родриго, ещё Родриго некем заменить.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:31
Думаю вряд ли Перес его отдаст. Очень полезный игрок. А главное не такой токсичный как Вини, скромный и работоспособный. И в отличии от Винисиуса, Родриго игрок максимально командный. А приход Мбаппе скорее пошатнул позиции Вини чем Родриго.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 16:30
И будет вторым Шевченко, который не заиграл, но несколько голов забил
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:17
Хорошие деньги предлагает Челси - это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 