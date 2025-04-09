«Челси» готов заплатить 120 млн евро за игрока «Реала»

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вчера, 16:15

В предстоящее летнее трансферное окно «Челси» хочет заполучить нападающего «Реала» и сборной Бразилии . «Синие» готовы заплатить за игрока 120 миллионов евро. Лондонский клуб видит в бразильце лидера атаки. В свою очередь приход нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» пошатнул позиции Родриго в мадридской команде.

В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.