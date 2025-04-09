«Челси» готов заплатить 120 млн евро за игрока «Реала»

В предстоящее летнее трансферное окно «Челси» хочет заполучить нападающего «Реала» и сборной Бразилии Родриго Силву. «Синие» готовы заплатить за игрока 120 миллионов евро. Лондонский клуб видит в бразильце лидера атаки. В свою очередь приход нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» пошатнул позиции Родриго в мадридской команде.
В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.
за Винисиус огромный рынок и возможности заработать.
и чтоб продать Винисиуса, Перес должен получит очень очень крутое предложение.
Родриго. как правильно заметил, скромный парень.
да, амбиции есть, хочет играть. но скромный.
в наше время скромность на рынке не ценится.
как Роналду, эти игроки Мбаппе, Джуд, Винисиус стали глобальными иконами.
Родриго или Рафинья, сколько пользы не принесут в команде, ни разу не будут такими успешными магнатами медиа.
соцсети рулят здесь. а бизнес хочет только известных влиятельных игроков.
Реалу нужны Винисиусы и Мбаппе.
Родриго, Вальверде, Камавинга просто рабочая лошадка.
поэтому все были возмущены что Родри дали Золотой мяч.
для Переса это удар по репутации. по его вере в бизнес-поект.
за Винисиус огромный рынок и возможности заработать.
и чтоб продать Винисиуса, Перес должен получит очень очень крутое предложение.
Родриго. как правильно заметил, скромный парень.
да, амбиции есть, хочет играть. но скромный.
в наше время скромность на рынке не ценится.
как Роналду, эти игроки Мбаппе, Джуд, Винисиус стали глобальными иконами.
Родриго или Рафинья, сколько пользы не принесут в команде, ни разу не будут такими успешными магнатами медиа.
соцсети рулят здесь. а бизнес хочет только известных влиятельных игроков.
Реалу нужны Винисиусы и Мбаппе.
Родриго, Вальверде, Камавинга просто рабочая лошадка.
поэтому все были возмущены что Родри дали Золотой мяч.
для Переса это удар по репутации. по его вере в бизнес-поект.