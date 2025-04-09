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Время начала матчей «Динамо» – «Рубин» и ЦСКА – «Крылья Советов» изменено

вчера, 18:47

Время начала матчей 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» и ЦСКА – «Крылья Советов» изменено. Расписание этих игр теперь выглядит следующим образом:

«Динамо» – «Рубин» – в 14:00 (вместо 19:30);

ЦСКА – «Крылья Советов» – в 19:30 (вместо 14:00).

В сообщении РПЛ сказано:

Изменения связаны с проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с участием ХК «Динамо», начало которого запланировано на 19:30. Для удобства болельщиков и в связи с высокой загруженностью арены параллельный матч «Динамо» – «Рубин» на этой же арене было решено провести в дневное время.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:35
Ну для болельщиков Динамо которые любят и хоккей и футбол это конечно плюс
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOKis09 (раскрыть)
вчера в 20:03
Привести примеры игр в одно время ? Сколько угодно. Есть Матч ТВ, и есть Матч Премьер. И никаких проблем.
Capral
Capral ответ LOKis09 (раскрыть)
вчера в 20:02
Отличный портрет Мусоргского, работы И.Е.Репина, за несколько дней, до смерти композитора.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
LOKis09
LOKis09 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:46
ТВ трансляция...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:35
А причем здесь матч ЦСКА - КС.? Они ведь на другом стадионе играют и хоккей им не помеха.
Гость
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