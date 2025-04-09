Время начала матчей «Динамо» – «Рубин» и ЦСКА – «Крылья Советов» изменено

Время начала матчей 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» и ЦСКА – «Крылья Советов» изменено. Расписание этих игр теперь выглядит следующим образом:

«Динамо» – «Рубин» – в 14:00 (вместо 19:30);

ЦСКА – «Крылья Советов» – в 19:30 (вместо 14:00).

В сообщении РПЛ сказано:

Изменения связаны с проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с участием ХК «Динамо», начало которого запланировано на 19:30. Для удобства болельщиков и в связи с высокой загруженностью арены параллельный матч «Динамо» – «Рубин» на этой же арене было решено провести в дневное время.