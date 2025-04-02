Сборная России в случае возвращения может сыграть домашние матчи в Сербии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о том, не было ли разговора с коллегами из Сербии о возможности проводить там официальные матчи сборной России, если будет выдвинуто условие игры на нейтральных полях в случае возвращения страны к международным турнирам.
Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат.