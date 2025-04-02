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Сборная России в случае возвращения может сыграть домашние матчи в Сербии

вчера, 20:47

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о том, не было ли разговора с коллегами из Сербии о возможности проводить там официальные матчи сборной России, если будет выдвинуто условие игры на нейтральных полях в случае возвращения страны к международным турнирам.

Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат.

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