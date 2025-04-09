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В сборной Ирана подтвердили, что осенью сыграют со сборной России

вчера, 13:13

В пресс-службе Федерации футбола Ирана подтвердили наличие договорённости о проведении товарищеского матча со сборной России.

Матч точно пройдёт 6 октября в России, и в ближайшее время российская сторона подпишет со своей стороны соглашение. Мы ждём. Игра, скорее всего, будет организована в Москве, выбирается стадион. Возможно, что этот матч пройдёт в Лужниках? Такая вероятность существует.

Ещё хотелось бы отметить, что матч с Россией для Ирана важен с точки зрения подготовки к ЧМ, поэтому приедут все наши звёзды, выступающие в европейских чемпионатах. С Россией сыграет наша главная сборная.

Напомним, последний раз сборные России и Ирана играли в марте 2023 года (1:1). В рейтинге ФИФА россияне занимают 35-е место, а иранцы 18-е.

Ранее сообщалось, что восемь национальных федераций поддержали возвращение России в международные турниры, а девять выступили против.

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Россия  Иран
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:51
Преждевременное утверждение - российская сторона ещё соглашение не подписала.
k3w5cx66eraf
k3w5cx66eraf
вчера в 13:43
Ну хоть один достойный соперник.
Гость
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