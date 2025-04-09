В сборной Ирана подтвердили, что осенью сыграют со сборной России

В пресс-службе Федерации футбола Ирана подтвердили наличие договорённости о проведении товарищеского матча со сборной России.
Матч точно пройдёт 6 октября в России, и в ближайшее время российская сторона подпишет со своей стороны соглашение. Мы ждём. Игра, скорее всего, будет организована в Москве, выбирается стадион. Возможно, что этот матч пройдёт в Лужниках? Такая вероятность существует.
Ещё хотелось бы отметить, что матч с Россией для Ирана важен с точки зрения подготовки к ЧМ, поэтому приедут все наши звёзды, выступающие в европейских чемпионатах. С Россией сыграет наша главная сборная.
Напомним, последний раз сборные России и Ирана играли в марте 2023 года (1:1). В рейтинге ФИФА россияне занимают 35-е место, а иранцы 18-е.
Ранее сообщалось, что восемь национальных федераций поддержали возвращение России в международные турниры, а девять выступили против.